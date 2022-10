Eccellenza Campania/Girone A - Montecalcio sempre ultima: la Maddalonese vince al Vezzuto-Marasco

Quinta sconfitta in campionato in sette partite disputate, un rendimento negativo e ultimo posto in classifica confermato. Per la Montecalcio è un avvio di stagione difficile, nella sfida valida per la settima giornata del Girone A di Eccellenza arriva un altro ko. Allo Stadio Vezzuto-Marasco di Monte di Procida si afferma la Maddalonese che passa con tre marcature. Il primo tempo è anche abbastanza equilibrato, con le due squadre che rispondono colpo su colpo. I casertani sono abili a trovare il vantaggio con la fiammata decisa e concreta di De Marco dopo appena cinque giri di lancette. I flegrei non riescono a bucare Cerreto e all'intervallo è 0-1. Nel secondo tempo, aumenta la distanza nel parziale ed è nella zona centrale che si sfalda la compagine napoletana. Al 62' Guglielmo firma il raddoppio e mette in ghiaccio la vittoria, al 73' nuovamente De Marco timbra il cartellino e definisce lo 0-3 finale. La Maddalonese vince e sale a undici punti in classifica. La Montecalcio resta a quota due, come fanalino di coda della competizione: c'è bisogno di una svolta per riprendere il volo e per allontanarsi dalla zona retrocessione.