Eccellenza Campania/Girone A - Il Givova Capri Anacapri passa sul suolo flegreo: poker al Montecalcio

Il Givova Capri Anacapri sbanca il suolo flegreo, battuto il Montecalcio nello scontro diretto per la salvezza. Un bottino prezioso conquistato dagli isolani che alimentano la speranza della permanenza diretta nella categoria. Subito ottimo approccio per la formazione di Gennaro Monaco, l'undici di Gennaro Illiano soffre e va in difficoltà già nei primi minuti di gioco. La prima occasione è costruita da Pezzullo con un cross basso, Mosca non arriva alla finalizzazione. Nella seconda parte della frazione iniziale, ancora l'ex Ercolanese spaventa gli avversari con una giocata in acrobazia disinnescata dall'estremo difensore. Passano pochi secondi e sale in cattedra Giliberti che, dal limite dell'area, disegna una parabola chirurgica: sfera nel sacco e gara sbloccata. I padroni di casa vanno a caccia del pareggio, ma gli ospiti si difendono con ordine e nella ripresa dilagano. Su una ripartenza nel secondo tempo, infatti, arriva il raddoppio: Giliberti invita Mosca, l'attaccante non sbaglia l'appuntamento con la rete. L'asse tra Giliberti e Mosca si rinnova, dai loro piedi nasce il tris. Nel finale gioia anche per Hamza che sigla il poker definitivo. Prestigiosa vittoria per il Givova Capri Anacapri, mentre per il Montecalcio arriva la ventesima sconfitta in campionato.