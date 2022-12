Eccellenza Campania/Girone A - Il Casoria non si ferma più: tre reti alla Montecalcio al Vezzuto-Marasco

Due squadre dalle ambizioni differenti e con un contesto di classifica diverso. Il primo turno della fase di ritorno del Girone A di Eccellenza mette davanti due formazioni con obiettivi opposti. La Montecalcio di Gennaro Illiano cerca punti in ottica salvezza per risalire la china e provare ad agguantare la permanenza nella categoria. Il Casoria di Gaetano Perrella va a caccia di un risultato utile per la parte alta della classifica e punta a tenere il passo delle avversarie.

Partenza importante per la squadra flegrea che si affaccia in avanti con i tentativi del reparto offensivo al 4’. Poi sale in cattedra l’attacco viola che impegna in più occasioni il pacchetto difensivo locale in più occasioni. Al 6’ con un tiro centrale, al quarto d’ora con una botta dal limite disinnescata dall’estremo difensore e al 16’ con una conclusione che termina poco distante dallo specchio. Al 23’ ottima manovra degli ospiti, Di Gilio scarica dal limite e insacca per il vantaggio degli uomini di Perrella. La Montecalcio accusa il colpo e va in tilt, al 26’ il Casoria sfiora ancora la rete ma il raddoppio è soltanto rimandato. Al 34’ arriva l’episodio che condanna la truppa di Illiano, Scarparo viene espulso per eccessive proteste. Al 37’ Prevete si mette in mostra conun destro a giro da posizione invitante: la traiettoria trova l’angolo giusto e vale lo 0-2. Anche nel secondo tempo non cambia lo spartito tattico, i viola sfruttano anche la superiorità numerica e mettono alle corde i flegrei. Al 47’ nuova opportunità da rete per gli ospiti, segue il tris al 51’ messo a segno da Basso su suggerimento di Di Gilio. Al 64’ Prevete va vicino al poker, il ritmo della sfida cala e la Montecalcio cerca di accorciare nel parziale e rendere meno amara la giornata. Normale amministrazione per Capece e compagni che non lasciano spazi ai padroni di casa. Al triplice fischio è 0-3 per il Casoria che domina, strappa i tre punti e resta in corsa per il vertice della classifica. Tonfo interno per i ragazzi di Illiano che devono costruire la salvezza negli scontri diretti.