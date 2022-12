Eccellenza Campania/Girone A - La Montecalcio supera di misura l'Atletico Calcio: Pisano protagonista al Vezzuto-Marasco

L’una alla ricerca di punti salvezza, l’altra con l’ambizione dell’alta classifica. Il diciassettesimo turno del Girone A di Eccellenza riserva il confronto tra la Montecalcio e l’Atletico Calcio. Da una parte c’è la formazione guidata da Gennaro Illiano, davanti si presenta il gruppo allenato da Ivan De Michele. La cronaca si apre con la partenza sprint dei padroni di casa che si affidano a Costagliola e Pisano, gli ospiti reggono e allontanano le giocate degli avversari. L’Atletico prova ad affacciarsi in avanti con un calcio piazzato dalla distanza, l’estremo difensore locale non corre particolari pericoli. Al 28’ colpo di testa di Capuano sugli sviluppi di un cross di Meola da palla inattiva, la sfera va sul fondo. La gara continua sul binario dell’equilibrio, alla mezz’ora resiste la parità. Al 32’ Labriola ci prova dalla distanza, traiettoria che si spegne sul fondo. Nel finale di frazione, la Montecalcio cerca di sfruttare un piazzato con Meola, ma la barriera si oppone. Nulla di fatto allo Stadio Vezzuto-Marasco, le compagini vanno a riposo sul parziale di 0-0. Ad avvio ripresa si sblocca il match in favore dei padroni di casa con il guizzo vincente di Pisano, autore di un mancino che fulmina Mola al 46’. Al 54’ ancora Pisano col sinistro da posizione defilata cerca di impensierire la retroguardia, l’impatto non è perfetto e il pallone finisce distante dallo specchio. Qualche minuto dopo, Costagliola tenta di pungere in contropiede ma il tiro non è preciso. Al 63’ di nuovo Costagliola libera una botta, deviata in angolo dalla retroguardia di De Michele. Al 66’ proteste per gli ospiti per un possibile tocco di braccio in area, l’arbitro lascia proseguire. Al 73’ Costagliola stacca, ma manda alto. All’84’ Lepre spedisce due volte fuori. L’Atletico non punge concretamente dalle parti di Kobot, la Montecalcio gestisce e al triplice fischio si assicura i tre punti. Bottino prezioso in ottica salvezza per la truppa di Illiano, si ferma ancora la corsa di Labriola e compagni in trasferta.