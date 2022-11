Eccellenza Campania/Girone A - L'Albanova gioca a tennis: sei reti alla Montecalcio

L'Albanova è uno schiacciasassi, allo Stadio Vezzuto-Marasco ne segna sei alla Montecalcio. Sconfitta pesante per i flegrei che restano ultimi in classifica, i casertani invece mantengono una posizione in zona playoff. Ospiti che partono con il piede giusto e al primo affondo passano: corner di Cestrone dalla destra, irrompe in area De Miranda ed è 0-1 all'8'. Al 11' Cestrone da buona posizione mette a lato, passano due minuti ed il fantasista si riscatta con gli interessi, spedendo il pallone in fondo al sacco con una frustata dal limite. Al 19' la traversa nega la gioia a Grezio su punizione, Minutella manca il tap-in. Alla mezz'ora c'è il tris: ancora su calcio d'angolo dalla destra, Cestrone crossa per Negro che di testa batte Margiore. Nella ripresa il canovaccio non cambia e a salire in cattedra è Grezio: al 50' Cestrone confeziona il terzo assist di giornata con un cioccolatino che il numero nove mette dentro da pochi passi. Al 63' l'attaccante si ripete: scatta sul filo del fuorigioco su lancio di Minutella e gonfia la rete. A fissare il definitivo 0-6 è Granato con una conclusione deviata dalla distanza.

Il tabellino

Montecalcio: Margiore, Meola, Buono, Viola (75' Pisano), Coppola, Liccardi, Capuano, Derring (53' Ricciolino), Lubrano M. (46' Camponesco), Carandente (66' Carandente), Coquin. A disposizione: Orecchio, D'Isanto, Giaccio, Ferrara, Chiarelli. Allenatore: Lubrano G.

Albanova: Gianfagna (46' Vivace), Sparano, Sieno, Negro (57' Roma), Tommasini, De Miranda (51' Bouraoui), Granato, De Rosa (46' Falco), Grezio (71' Sabatasso), Minutella, Cestrone. A disposizione: Pontillo, Accietto, Corbisiero, Gallardo. Allenatore: Ciaramella

Arbitro: Onorato di Nola

Marcatori: 8' De Miranda, 13' Cestrone, 30' Negro, 50' e 63' Grezio, 74' Granato

Ammoniti: Minutella, Sparano (A)