Eccellenza Campania/Girone A - Hurrà Acerrana con Ricci e Spilabotte: caduta interna della Montecalcio

Quinta giornata del Girone A di Eccellenza, allo Stadio Vezzuto-Marasco di Monte di Procida va in scena l'incontro tra la Montecalcio e l'Acerrana. La formazione flegrea, con due punti conquistati, è alla ricerca del primo successo nel torneo. Il Toro, amareggiato per il pari beffa maturato contro il Real Forio, mira ad imporsi lontano dall'Arcoleo: l'obiettivo è rientrare nella zona alta della classifica.

Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, è Ricci ad accendere i riflettori con una punizione magistrale. Eppure, i granata vanno vicini al vantaggio già nelle battute iniziali con Pisani: l'attaccante ci prova al 4', ma il parziale non si sblocca. Al 21' ancora Pisani si mette in evidenza, così come accade a sei giri di lancette dal termine della frazione iniziale. Nelle circostanze è abile Testa a mantenere inchiodato il risultato.

Il portiere di casa, però, non può nulla sul piazzato di Ricci. Nel secondo tempo, lo spartito resta identico. Soltanto nelle battute conclusive della partita del Vezzuto-Marasco cambia nuovamente il punteggio. È Spilabotte a raddoppiare e consegnare l'intera posta in palio ai ragazzi di Di Buono. Nel prossimo turno, l'Acerrana accoglierà il Pompei mentre la Montecalcio farà visita al Napoli United.