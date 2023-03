Eccellenza Campania/Girone A - Il Massa Lubrense si prende lo scontro diretto: Attardi e Terminiello piegano il Villa Literno

Vittoria in rimonta, vittoria vitale: il Massa Lubrense capovolge il Villa Literno nello scontro diretto dello Stadio Cerulli e conquista tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza. Un successo, quello ottenuto tra le mura amiche, che consente ai ragazzi di Pasquale Aiello di abbandonare momentaneamente la penultima posizione. Staccato il Saviano, atteso dalla delicata partita nel posticipo mattutino contro il Pompei. Il bottino pieno ottenuto permette ai costieri di salire a quota 25 punti in classifica e di accorciare sul gruppo di quattro squadre (il Real Forio scende in campo nel derby domani pomeriggio, ndr) a 30. La partita non si mette sul giusto binario per i padroni di casa, costretti subito a rincorrere per il guizzo immediato di Ciccarelli. I biancorossi provano ad amministrare e gestire il minimo vantaggio, ma il team locale non è dello stesso parere. Poco prima dell’intervallo, è Attardi a confezionare la rete del pareggio. Al rientro dagli spogliatoi, il Massa Lubrense è più determinato e cerca con maggiore convinzione la vittoria: il gol del definitivo 2-1 è di Terminiello nelle battute iniziali della seconda frazione. Il risultato non cambia più, al triplice fischio esulta la brigata nerazzurra che il prossimo weekend affronterà l’Atletico Calcio in trasferta. Il Villa Literno invece ospiterà il Savoia nel fortino interno, prosegue l’intermittenza casertana nel girone di ritorno.