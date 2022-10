Eccellenza Campania/Girone A - Saviano incontenibile al Cerulli: Massa Lubrense annientata

Un dominio complessivo, nel gioco e nel risultato. Il Saviano recita il ruolo dell'esperto e annienta il Massa Lubrense nel confronto dello Stadio Comunale Cerulli. Poker schiacciante per la compagine di Alfonso Belmonte che si assicura tre lunghezze fondamentali per l'obiettivo salvezza. Per i nerazzurri di Pasquale Aiello, invece, si concretizza il terzo stop nella competizione. Ritmi interessanti sul rettangolo verde costiero, entrambe le squadre cercano di sfruttare le occasioni per sbloccare la sfida. Alla mezz'ora ci pensa Maiorano a farsi trovare pronto all'appuntamento col vantaggio. Dopo un primo tempo che non regala particolari emozioni, nella ripresa si scatenano gli ospiti. Al 50' Auriemma mette la firma sul match e sigilla il raddoppio. Il Massa Lubrense prova a reagire, ma il Saviano dilaga nelle battute conclusive della contesa. All'81' Scoppetta timbra il tris e consegna virtualmente i tre punti ai suoi, nel recupero c'è l'opportunità anche per Schibano che definisce lo 0-4.

Il tabellino

Massa Lubrense: Borrelli, Vitiello, De Stefano, Veniero (46' Vanacore), Acampora, Veropalumbo (43' Mastellone), D'Alessio, D'Esposito (73' Cassitto), Marino (49' Breglia), Cacace, Boiano (49' Vacca). A disposizione: Russo, D'Aniello, De Rosa, Schettino. Allenatore: Aiello

Saviano 1960: Di Sarno, L. Liguori (87' Schibano), Avitabile (78' Scoppetta), Annibale (73' Franza), Ammendola, Sorrentino (85' Falco), Maiorano (78' F. Casillo), D'Ambrosio, Chirullo, Auriemma, Guidone. A disposizione: D'Inverno, Ale. Belmonte, F. Liguori, Castaldo. Allenatore: Belmonte

Arbitro: D'Ambrosi di Nocera Inferiore

Marcatori: 30' Maiorano (S), 50' Auriemma (S), 81' Scoppetta (S), 91' Schibano (S)

Ammoniti: De Stefano, D'Alessio, Mastellone, Breglia, Vacca (M), L. Liguori, Sorrentino, Guidone (S)