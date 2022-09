Eccellenza Campania/Girone A - Girardi e Longobardi piegano il Massa Lubrense: Sant'Antonio Abate vittorioso in trasferta

Una giornata da dimenticare per il Massa Lubrense, un turno favorevole per il Sant'Antonio Abate. La terza giornata del Girone A di Eccellenza premia la compagine giallorossa che supera, in una classica vittoria all'inglese, la formazione nerazzura. La gara inizia subito su livelli alti. Al 2' Sorriso ci prova dal limite, ma la palla termina fuori. Dopo una fase di stabilità, al 23' Palumbo serve Orlando che con il mancino spara alla destra del palo. Il primo tempo continua ad essere giocato ad una sola porta. Longobardi al 36' dal limite calcia ma non trova lo specchio. Al 45' arriva l'episodio, Orlando con un tiro cross impensierisce Borrelli che non trattiene e Girardi riesce ad insaccarla. Ad avvio ripresa, i costieri si guadagnano un calcio di rigore per fallo di Sorriso. Sul punto di battuta si presenta Vacca, Alcolino è abile a intercettare e neutralizzare il penalty. Passano due minuti e Palumbo recupera palla a metà campo, serve Sorriso che lancia Longobardi: il numero 25 in progressione arriva a tu per tu col portiere e sigla il raddoppio. Al 54' ancora serpentina di Longobardi che dribbla due avversari e conclude: il palo gli nega la gioia della doppietta personale. Al 60' Orlando, dopo uno slalom, calcia ma Borrelli respinge. Il Sant'Antonio è padrone del campo e riesce a gestire senza subire troppo. I giallorossi vanno vicini al tris in più di un'occasione, senza trovare però la via del gol. La sfida si chiude in questo modo, col Massa Lubrense che va ko tra le mura amiche:

Il tabellino

Massa Lubrense: Borrelli, De Stefano, Breglia, Veniero, Mastellone, Veropalumbo, D’Alesio (Cappiello Branco - Marino), Schettino (Vitiello), Cassitto, Cacace, Vacca. A disposizione: Russo, Acampora, De Rosa, Vanacore, Zarrella, Bojano. Allenatore: Aiello

Sant'Antonio Abate: Alcolino, Di Ruocco, Della Femina (Vitale), Girardi, Acampora, Comegna, Sorriso V., Palumbo (Iannone), Longobardi, Sorriso A., Orlando (Delle Donne). A disposizione: Cimmino, Esposito, Salese, Ferraioli, Porzio, Malafronte. Allenatore: Criscuolo

Arbitro: Stefano D'Amato di Salerno

Marcatori: 45’ Girardi, 54’ Longobardi.

Ammoniti: Sorriso (S), Acampora (S), Veropalumbo (M)