Eccellenza Campania/Girone A - Massa Lubrense e Pomigliano non vanno oltre il pari: 1-1 allo Stadio Cerulli

Un botta e risposta, nello scontro diretto per la salvezza, tra il Massa Lubrense e il Pomigliano. Una partita equilibrata e chiusa sul punteggio di 1-1, con gli ospiti che strappano un risultato favorevole. Qualche rammarico in più per la compagine nerazzurra che non riesce ad imporsi nel fortino interno dello Stadio Cerulli. Dopo l’ottimo pareggio sul campo dell’Ischia, la squadra di Pasquale Aiello deve dividere ancora la posta in palio con gli avversari: terzo pari consecutivo per i costieri. Gli uomini di Felice Rea tornano a strappare un bottino in campionato dopo settimane complicate: è il secondo punto ottenuto dall’insediamento della nuova società, un risultato che mette un freno alle quattro sconfitte di fila. La prima rete è dei padroni di casa con il guizzo vincente di Fiorentino attorno al quarto d’ora di gioco, il pareggio ospite si concretizza nel corso della seconda frazione con una punizione ben eseguita da Siciliano al 67’. Decisivi anche i guantoni di Torino che evita il crollo nel finale con un rigore parato: intervento provvidenziale dell’estremo difensore granata. La prossima uscita del Massa Lubrense sarà sul campo del Givova Capri Anacapri: confronto diretto tra penultima e attuale quartultima della classifica. Snodo cruciale anche per il Pomigliano che affronterà il Villa Literno nell’appuntamento casalingo.