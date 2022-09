Eccellenza Campania/Girone A - Sei gol, due rossi e pioggia di gialli: il Massa Lubrense stende il Napoli United al debutto

L'una neopromossa nella categoria, l'altra alla ricerca della consacrazione definitiva. Al Campo Comunale Marcellino Cerulli va in scena il confronto, valido per la prima giornata del Girone A di Eccellenza, tra Massa Lubrense e Napoli United. Entrambe, reduci dagli impegni di Coppa di categoria, si affrontano per la gara d'esordio della competizione principale.

Partita equilibrata sul terreno da gioco costiero, le due squadre si sfidano a viso aperto e danno vita ad un confronto pirotecnico. Al quarto d'ora, il signor Magnifico di Caserta assegna un calcio di rigore ai padroni di casa per fallo di mano da ultimo uomo di Somma (espulso nella circostanza, ndr). Dal dischetto si presenta Marino che insacca e sblocca il risultato in favore degli ospiti. Il vantaggio dura pochi minuti perché i Leoni pareggiano al 20' con Guadagni. Nel final di frazione, invece, ci pensa Guillari a completare la rimonta. Nel secondo tempo, pioggia di cartellini per continui contatti e interventi ruvidi tra i protagonisti in campo. Al 65' D'Alesio trova lo spazio giusto per il nuovo pareggio, questa volta di marca nerazzurra. Passano pochi minuti e Veniero trova il tris con una splendida conclusione che finisce in rete. Nelle battute conclusive, Vanacore libera un tiro a giro che vale il poker: 4-2 per il Massa Lubrense e Napoli United ko.

Il tabellino

Massa Lubrense: Borrelli, De Stefano, Breglia (89' Repicano), Veniero, Mastellone, Vitiello (60' Ferro), D'Alesio, Vanacore (83' Tizzano), Marino (65' D'Esposito), Cacace, Vacca (83' Cassitto). A disposizione: Miccio, D'Aniello, De Rosa, Zarrella. Allenatore: Aiello

Napoli United: Giordano, Langella, Somma, Baumwollspinner, Akrapovic, Oliva (70' Arciello), La Montagna, Barone, Guillari, Guadagni (60' Pelliccia), Arario (46' Renelus). A disposizione: Ascione, Graco, Annunziata, Diakhaby, Sollo, Cappetti. Allenatore: Maradona jr.

Arbitro: Giuseppe Magnifico di Caserta

Marcatori: 14' rig. Marino (ML), 20' Guadagni (NU), 37' Guillari (NU), 65' D'Alesio (ML), 68' Veniero (ML), 79' Vanacore (ML)

Ammoniti: Aiello dalla panchina, Breglia, Mastellone, Vanacore (ML), Maradona jr. dalla panchina, Barone, Pelliccia, Oliva (NU)

Espulsi: 12' Somma (NU) per fallo da ultimo uomo, 80' Guillari per somma di ammonizioni