Eccellenza Campania/Girone A - Massa Lubrense di misura sulla Maddalonese: decide Schettino

Un dicembre che si chiude con la vittoria, l’anno solare del Massa Lubrense termina con un nuovo più tre in classifica. Battuta la Maddalonese allo Stadio Cerulli dopo una partita combattuta. Partenza convincente degli ospiti con le conclusioni di Viscovo e Della Monica, il risultato resta inchiodato. I nerazzurri provano a sfruttare le ripartenze, ma nella frazione iniziale c’è da segnalare un potenziale rigore non assegnato a Tansella. Al 48’ Schettino vince una serie di rimpalli e trova la conclusione vincente: Cerreto battuto e vantaggio dei padroni di casa. La reazione dei granata non si fa attendere con le giocate in successione di Tansella e Colonna, Borrelli sale in cattedra con interventi decisivi e prodigiosi. Nelle battute conclusive, poco altro da segnalare: espulso Viscovo in un finale ad alta tensione.

Il tabellino

Massa Lubrense: Borrelli, Vanacore, D’Esposito, Cacace, De Stefano, Mastellone, Schettino (87’ Alfano), Cappiello (79’ Terminello), Cassitto (71’ D’Alesio), Attardi, Fiorentino. A disposizione: Russo, D’Aniello, Vitiello, D’Alesio, Mazzarella, Morvillo. Allenatore: Russo

Maddalonese: Cerreto, Percope, Bracale (73’ Toure), De Marco G. (65’ Balzano), Viscovo, Della Monica (85’ De Stefano), Tansella, Solpietro, Di Costanzo, Colonna, De Marco A. A disposizione: Cioce, Della Valle, Arciero, Di Cicco, Fibiano, Laurenza. Allenatore: Bovienzo

Arbitro: Ruggiero di Salerno

Marcatore: 48’ Schettino (MAS)

Ammoniti: Mastellone, Cassitto, Fiorentino, Borrelli (MAS), Balzano, Bovienzo dalla panchina (MAD)