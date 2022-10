Eccellenza Campania/Girone A - Zero reti tra Massa Lubrense e Givova Capri Anacapri

Una partita che non si sblocca per un risultato che resta inchiodato. Un punto che muove la classifica per entrambe le squadre, ma che non svolta completamente la posizione in zona calda. Un bottino diviso quello tra Massa Lubrense e Givova Capri Anacapri. La formazione di Pasquale Aiello impatta su quella di Gennaro Monaco: il match dello Stadio Cerulli termina senza reti.

Parte bene la brigata ospite che tiene in mano il pallono del gioco e prova a colpire la truppa di casa. La prima occasione clou è per gli isolani con Ascione che raccoglie una respinta su tiro di Giliberti e calcia: la sfera finisce di poco sul fondo. Da segnalare l'esordio di Camara: l'attaccante guineano, che prende il posto di Cianciulli, attiva Gambino che non riesce a sfruttare la ghiotta occasione. Il primo tempo si chiude con il rammarico per gli ospiti per non aver trovato il vantaggio. Contiene, ma non punge, il gruppo costiero che fatica a rendersi pericoloso.

Anche nel corso della ripresa resta alto il Givova Capri Anacapri che cerca di ottenere la vittoria. Il più insidioso è sicuramente Esposito con un tentativo che non stappa la sfida. Alla distanza esce il Massa Lubrense che si alza e prova a mettere alle corde l'undici di Monaco. Le azioni offensive degli uomini di Aiello però non si materializzano e al triplice fischio matura lo 0-0. Un pari che muove la graduatoria e potrà rivelarsi utile in chiave salvezza. Da menzionare, infine, il debutto di Simone Federico, giovane del vivaio degli isolani.

Si torna in campo nell'infrasettimanale: il Massa Lubrense sarà atteso dal Savoia, mentre il Givova Capri Anacapri accoglierà il Villa Literno.