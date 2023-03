Eccellenza Campania/Girone A - Il Casoria sbanca il Cerulli, Massa Lubrense al tappeto: Orefice firma la vittoria viola

Una vittoria sofferta e di misura, in una gara tutt’altro che scontata. Il Casoria firma il successo esterno, il ventunesimo in campionato: battuto a domicilio il Massa Lubrense che resta terzultimo, davanti al Saviano, in campo nel posticipo della domenica mattina contro il Napoli United, e al Montecalcio, protagonista di un pareggio contro il Pomigliano. La squadra di Gaetano Perrella, invece, supera momentaneamente l’Albanova e si mette a meno due dall’Ischia capolista: i casertani saranno di scena allo Scalzone contro l’Acerrana, gli uomini di Buonocore sfideranno il Pompei nello scontro diretto del Mazzella.

Partita non semplice per il Casoria sul suolo nerazzurro: al Cerulli, la compagine di Pasquale Aiello è sempre ostica da affrontare. Decide una marcatura, nel corso delle battute conclusive del secondo tempo, del solito Orefice. Gol pesante e prezioso per gli ospiti che restano in lotta per una posizione al vertice: il periodo complicato è ormai alle spalle, il calendario sulla carta è agevole e il finale di stagione potrà riservare sorprese al gruppo di Perrella. Per il Massa Lubrense è già tempo di pensare al rush delle prossime ed ultime quattro partite: il prossimo appuntamento sarà al Calise contro il Real Forio, reduce dal pari sul manto verde del Givova Capri Anacapri. Per i viola ci sarà in programma il confronto interno col Villa Literno.