Eccellenza Campania/Girone A - L'Atletico Calcio sbanca il Cerulli: Massa Lubrense ko

Terza sconfitta interna in campionato per il Massa Lubrense di mister Aiello che crolla dopo due risultati utili consecutivi conquistati tra le mura amiche. Allo Stadio Cerulli, nella sfida valida per la dodicesima giornata del Girone A di Eccellenza, passa l’Atletico Calcio del tecnico De Michele che ottiene la seconda vittoria distante dal proprio fortino. Dopo il blitz nella tana dello Sporting Club Ercolanese, Labriola e compagni trovano un altro guizzo importante in esterna: successo all’inglese al termine dei novanta minuti di gioco disputati sul terreno verde costiero. Già nelle battute finali del primo tempo arriva il vantaggio firmato da Lepre. L’equilibrio al Cerulli è il vero protagonista, ma nella ripresa è l’Atletico a trovare la seconda marcatura di giornata e ad allungare nel parziale. Al triplice fischio festeggia il team ospite che strappa ai nerazzurri tre punti preziosi per quanto concerne la parte centrale della graduatoria. Resta in piena difficoltà il Massa Lubrense che mantiene la posizione nella griglia playout e a distanza di quattro lunghezze dalla retrocessione diretta. La truppa di Aiello, d’altra parte, dovrà trovare una rapida reazione per portarsi fuori dalla zona non tranquilla. Il prossimo appuntamento dei costieri sarà in trasferta sul campo del Casoria, fresco vincitore della contesa sull’isola contro il Givova Capri Anacapri. Per il gruppo di De Michele, invece, c’è la non scontata gara col Villa Literno davanti al pubblico di casa.