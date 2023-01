Eccellenza Campania/Girone A - Il Massa Lubrense rallenta l'Albanova: 1-1 al Cerulli

Un buon pari per il Massa Lubrense che allo Stadio Cerulli cerca di costruire la permanenza nella categoria, fermata la corazzata Albanova tra le mura amiche in una gara ricca di spunti. Dopo otto minuti va subito in gol Falco, fermato però per posizione di fuorigioco. Al 21’ i nerazzurri battono il primo calcio d’angolo, la difesa allontana: il pallone arriva al limite sui piedi di Cacace che calcia e, complice le numerose gambe in area, va ad insaccarsi alle spalle di Vivace. Al 35’ gli ospiti pareggiano. Su una carambola in area, la sfera finisce nella zona di Grezio: frustata di testa e sfera nel sacco. Nella ripresa, i biancazzurri sfiorano ripetutamente il gol con Falco al 55’, con Mascolo al 71’ e con Sparano al 74’. Nel finale ci provano anche La Pietra, Grezio e Granato, ma il risultato non cambia più.

Il tabellino

Massa Lubrense: Borrelli, Vitiello, D’Esposito, Alfano, Cernaz, Acampora, Cappiello (54’ Fiorentino), Cacace, Morvillo, Attardi, D’Alesio (80’ Cassitto). A disposizione: Russo, Cosentino, D’Aniello, Terminiello, Amuro, Gargiulo, Dari. Allenatore: Aiello

Albanova: Vivace (62’ Gianfagna), Sparano, Sieno, Pontillo (77’ Achaval), Tommasini, Falco G., Fontanarosa (62’ Granato), De Rosa, Grezio, Cestrone (79’ La Pietra), Damiano (62’ Mascolo). A disposizione: Mele, Falco E., Palumbo, Petrazzuolo. Allenatore: Ciaramella

Arbitro: Guarino di Avellino

Marcatori: 21’ Cacace (ML), 35’ Grezio (A)

Ammoniti: Cappiello, D’Esposito