Eccellenza Campania/Girone A - Pari tra Ischia e Sporting Club Ercolanese: Simonetti riprende Longo

Debutto in campionato per Ischia e Sporting Club Ercolanese. La prima giornata del Girone A di Eccellenza riserva il match sul territorio isolano tra la formazione gialloblù allenata da Enrico Buonocore e la brigata granata sotto la gestione - ereditata qualche giorno fa - di Salvatore Ambrosino.

Al primo tiro nello specchio i granata passano. Tufano imbecca Longo al 12’ che, da posizione defilata, piazza la palla sul secondo palo con Gemito che resta a guardare. Nel giro di pochi minuti arriva anche la seconda occasione e Carbonaro al 19’ impatta di testa da angolo battuto da Tufano ma il palo nega la gioia del gol. I padroni di casa reagiscono: Padin di testa chiama Uliano a un grande intervento. Dal conseguente angolo Simonetti trova la rete del pari. La punizione di Tufano prima e il tiro di Amoriello poi costringono l’Ischia a difendersi su due angolI consecutivi. La gara è aperta, gli isolani ritornano in attacco e Uliano (28’) mette in angolo il colpo di testa di Simonetti. Le formazioni in campo si affrontano alla pari e si propongono nella metà campo avversaria in alternanza. A un minuto dal termine del primo tempo i locali sono di nuovo pericolosi con il tiro di Mattera che termina a lato di poco. Nella ripresa, i gialloblù tengono il possesso senza creare azioni degne di nota. Al 63' Raiola prova un tiro a giro ma è troppo largo. Grandissima occasione dopo tre minuti: Di Finizio lancia Longo che a tu per tu con Gemito colpisce il palo. Al 75’ per gli isolani il neo entrato Scalzone ha una palla gol significativa ma l’uscita di Uliano evita il peggio. Non succede più nulla: è 1-1 al Mazzella.

Il tabellino

Ischia: Gemito ‘04, Florio, Ballirano ‘05, Matute, Chiariello, Di Costanzo, Mattera (75’ Scalzone), Trofa, Padin (62’ Starita), Simonetti, Arcamone (68’ Cibelli). A disposizione: Mazzella, Zazzaro, Matarese, De Luise, Pesce ‘03, Patalano ‘05. Allenatore: E. Buonocore

S.C. Ercolanese: Uliano, Di Finizio, Esperimento, Carbonaro, Amoriello '03; Borrelli, Tufano, Sorrentino '04 (86’ Scarpato ‘04); Minicone, Longo (76’ Mosca), Raiola. A disposizione: Solombrino '04, Pappalardo, Piglia '03, Scarpato '04, Di Micco '03, Mazzocchi '04, Gaustella '04. Allenatore: S. Ambrosino

Arbitro: De Angelis (Nocera Inferiore)

Marcatori: 12’ Longo (E), 21’ Simonetti (I)

Ammoniti: Ballirano, Di Costanzo (I), Sorrentino, Longo, Uliano (E).