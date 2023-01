Eccellenza Campania/Girone A - L'Ischia è inarrestabile: Longo e Padin schiacciano il Savoia

Vince ancora l’Ischia che piega il Savoia allo Stadio Mazzella al termine di una gara ben condotta dai ragazzi di Enrico Buonocore. Per la squadra di Vincenzo Criscuolo c’è un ko da registrare, prova non esaltante per Scalzone e compagni. Parte forte la compagine oplontina, priva del pubblico a causa del divieto di vendita dei biglietti per gli ospiti. Tre conclusioni in rapida successione per Strazzullo che prima impegna Gemito, poi spedisce alto e infine calcia centralmente. La capolista vuole rispondere alla vittoria del Casoria e sblocca il risultato al quarto d’ora. Longo imbuca per Trofa, Sorrentino commette fallo in uscita: dal dischetto va proprio Longo che realizza. Al 26’ l’ex attaccante dell’Ercolanese sfiora il raddoppio, anche al 28’ l’autore del gol va vicino alla doppietta: leggera imprecisione nel tiro. Al 30’ Simonetti non riesce a trafiggere Sorrentino, al 38’ è l’atteso Scalzone a spaventare la sua vecchia squadra con una girata neutralizzata da Gemito. Nel finale, il Savoia rischia di subire la seconda marcatura, l’Ischia è sfortunata con Mattera, Arcamone e Longo. Ad avvio ripresa, miracolo di Sorrentino su Simonetti. Al 52’ il portiere non può nulla sul colpo di testa di Longo sugli sviluppi di un corner. Al 65’ Florio si vede negare la gioia dal compagno Pastore, al 72’ Simonetti colpisce la traversa. Nel recupero, Carnicelli prova ad accorciare, ma la zampata di Padin da zona complicata vale il tris al 94’.

Il tabellino

Ischia: Gemito, Florio, Chiariello, Pastore, Ballirano (72’ Arcamone M.), Trofa, Matute, Arcamone K. (72’ Buono), Mattera (87’ Pesce), Longo (57’ Padin), Simonetti (89’ Cibelli). A disposizione: Mazzella, Di Costanzo, Patalano, De Luise. Allenatore: Buonocore

Savoia: Sorrentino, Annunziata, Dommarco (70’ Malafronte), Samb (54’ Liberti), Vivolo, Sicuro (54’ Carnicelli), Strazzullo, Masi, Di Dato (62’ D’Angolo), Balzano (83’ Onda), Scalzone. A disposizione: Izzo, Gargalini, Lamontagna, De Cristofaro. Allenatore: Criscuolo

Arbitro: Alfieri di Nola

Marcatori: 16’ rig. Longo (I), 52’ Longo (I), 94’ Padin (I)

Ammoniti: Pastore, Matute (I), Scalzone (S)