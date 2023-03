Eccellenza Campania/Girone A - Ischia, altro tassello verso la Serie D: 3-0 al Real Forio nel derby

L'Ischia viaggia verso il sogno Serie D, piegato il Real Forio nel derby del Mazzella. Altra prova di forza per la capolista che manda l'ennesimo segnale al campionato. Subito avvio imponente per i gialloblù con un cross basso dalla destra raccolto da Longo, il tentativo dell'attaccante di prima intenzione si stampa sulla traversa. Al 9' angolo di Filosa e colpo di testa di Sogliuzzo, Gemito blocca. Al 13' i padroni di casa passano in vantaggio. Cross al bacio di Simonetti dalla destra, tuffo di Cibelli che indirizza la sfera all'angolino con Iandoli che non può nulla. Al 17' Matteo Arcamone ci prova dalla distanza: pallone di poco sul fondo. Passano pochi secondi e Sogliuzzo sgambetta Mattera in area: l'arbitro indica la massima punizione. Dal dischetto Longo batte Iandoli per il raddoppio. Al 27' è lo stesso Mattera a mandare alto dai venti metri. Al 42' Simonetti supera un avversario sulla sinistra e calcia da posizione defilata: Iandoli respinge di piede proprio accanto al palo. In avvio di ripresa, Florio entra in area ma si divora il gol. Pochi istanti dopo, è Longo a farsi anticipare da Iandoli in uscita bassa. Poi è Trofa a sparare alto da posizione invitante. Nella fase centrale della ripresa, l'Ischia tiene palla e cerca la verticalizzazione, mentre il Real Forio ha difficoltà nell'impensierire gli avversari. Al 72' lancio lungo per Simonetti che aggancia ma il suo tiro in corsa termina alto. Cinque minuti più tardi è Padin a chiamare in causa Iandoli. Al 79' il derby va in ghiaccio: Simonetti, lanciato sul filo del fuorigioco, entra in area e batte Iandoli con un preciso rasoterra. La partita va in archivio sul risultato di 3-0.

Il tabellino

Ischia: Gemito, Florio (82' Arcamone G.G.), Mattera (80' Di Costanzo), Matute, Chiariello, Pastore, Cibelli (71' Matarese), Trofa, Longo (60' Padin), Arcamone M., Simonetti C. (85' De Luise). A disposizione: Mazzella, Pesce, Patalano, Ballirano. Allenatore: Buonocore

Real Forio: Iandoli, Iacono, Cerase (91' Di Maio), Pistola (80' Aiello), Martinelli (74' Jelicanin), Di Meglio A. (69' Seprano), Filosa (91' Iaccarino), Sogliuzzo, Guatieri, Sorriso, Capone. A disposizione: Sarracino, Delgado, Savio, Peluso. Allenatore: Iervolino

Arbitro: Oliva di Nocera Inferiore

Marcatori: 13' Cibelli (I), 20' rig. Longo (I), 79' Simonetti (I)

Ammoniti: Sogliuzzo (R), Mattera (I), Pistola (R), Seprano (R)