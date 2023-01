Eccellenza Campania/Girone A - L'Ischia si conferma in alto, Pomigliano schiacciato: in gol Simonetti e Padin

Solida e capolista, l’Ischia si conferma tale: allo Stadio Mazzella crolla anche il Pomigliano. Successo casalingo e ancora per tre reti, i gialloblù si consolidano in vetta e rispondono alla concorrenza. Sfida difficile per i granata che cercano di restare in partita, ma crollano sotto i colpi della squadra di Buonocore. Subito ottimo avvio per gli isolani con Simonetti che prova a rendersi pericoloso su suggerimento di Mattera e con Longo che impegna seriamente Torino, costretto a bloccare in due tempi. Al 21’ Simonetti si ritaglia nuovamente lo spazio per la conclusione, al 24’ si sblocca la sfida con traversone di Florio e girata perfetta del fantasista di casa. Gli ospiti cercano di pungere con Rosi, il tiro ad incrociare trova il legno. L’Ischia sfiora il raddoppio con una chance sprecata da Longo e con un colpo di testa di Pastore. Il primo tempo si chiude con un intervento di Mazzella su Iodice. Nei primi minuti della ripresa, Florio - dopo un fraseggio tra Mattera e Longo - manda alto. Al 70’ Simonetti innesca bomber Padin che entra in area e batte Torino per il 2-0 gialloblù. A sei giri di lancette dal novantesimo, Simonetti cala il tris con un destro vincente che infila l’estremo difensore granata per la terza volta.

Il tabellino

Ischia: Mazzella, Florio, Ballirano (75’ Pesce), Patalano (46’ Arcamone M.), Chiariello, Pastore, Trofa, Arcamone G.G. (79’ Cibelli), Longo (60’ Padin), Mattera, Simonetti (87’ De Luise). A disposizione: Musella, Di Costanzo, Matarese, Buono L. Allenatore: Buonocore

Pomigliano: Torino, Erbaggio, Gambardella, Sepe (81’ Memoli), Rosolino, Acampora, Crisci (58’ Aprea), Conte, Iodice (71’ Cozzolino), Rosi (81’ Cinquegrana), De Marco. A disposizione: Sicignano, Barbato, Cantone. Allenatore: Rea

Arbitro: Matrone di Torre del Greco

Marcatori: 24’ Simonetti (I), 70’ Padin (I), 84’ Simonetti (I)