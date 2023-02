Eccellenza Campania/Girone A - Incubo Massa Lubrense per l'Ischia: 0-0 per la capolista, punto prezioso per i nerazzurri

Brutto passo falso per l'Ischia di Enrico Buonocore, rallentata in casa dal Massa Lubrense. Un pareggio a reti bianche che macchia la giornata gialloblù e che consente alle avversarie di avvicinarsi alla vetta. Buon punto per i nerazzurri allo Stadio Mazzella, la squadra di Pasquale Aiello è l'incubo stagionale degli isolani. Buona partenza dei padroni di casa con Pesce che mette in area per Simonetti, Borrelli respinge in angolo al 5'. I locali premono, ma gli ospiti coprono bene gli spazi e rischiano poco. Al 31' angolo di Florio e colpo di testa di Matute che manda alto sulla traversa. Doppia occasione al 37': altro corner, ci provano Longo e Chiariello ma il portiere prima e un difensore dopo salvano. Primo tempo povero di emozioni. Nella ripresa, Buonocore inserisce Ballirano al posto di Pesce. Mattera si sposta sulla destra, in posizione avanzata. In seguito ad un'azione insistita, Florio dalla destra con un tiro-cross colpisce la traversa. Poco dopo, Ischia ancora pericolosa con Simonetti che riceve da Mattera e manda di poco sul fondo. Al 57' di nuovo la traversa nega la gioia del gol su incornata di Longo, servito da Florio. Nonostante i movimenti dalla panchina, il risultato non cambia. Al 72' Kikko Arcamone spreca un'opportunità interessante, ancora il centrocampista all'80' impegna Borrelli. Nel recupero, Longo pesca Arcamone: il sinistro è alto.

Il tabellino

Ischia: Mazzella (66' Gemito), Florio, Mattera (76' Cibelli), Matute, Chiariello, Pastore, Pesce (46' Ballirano), Trofa (66' Arcamone K.), Longo, Arcamone M. (66' Padin), Simonetti. A disposizione: Di Costanzo, Buono L., Patalano, De Luise. Allenatore: Buonocore

Massa Lubrense: Borrelli, D’Esposito, Acampora (82' Gargiulo), Alfano (60' Vaniero), Cernaz (90' Fiorentino), Vitiello, D’Alesio, Terminiello, Dari (68' Cassitto), Attardi, Cacace. A disposizione: Russo, D’Aniello, Boiano, Amuro, Morvillo. Allenatore: Aiello

Arbitro: Verde di Frattamaggiore

Ammoniti: Cernaz (M), Cibelli (I)