Eccellenza Campania/Girone A - L'Ischia abbatte la Maddalonese al Mazzella: poker nel segno di Longo e Simonetti

Il pareggio ottenuto in extremis a Mugnano ha dato ulteriori consapevolezze al gruppo. Per l’Ischia di Enrico Buonocore c’è il test interno contro la Maddalonese. La sedicesima giornata del Girone A di Eccellenza riserva un confronto infrasettimanale per una delle capoliste della competizione. Prima conclusione della gara dopo diciotto secondi per i padroni di casa: Matute sventaglia per Longo che calcia, ma manda alto sopra la traversa. Al 5’ Simonetti s’incarica della battuta di una punizione, Trofa anticipa tutti e colpisce di testa: Cerreto si distende e devia in angolo. Dal successivo corner, Florio manca il tap-in da pochi passi su torre di un compagno. All’8’ Longo serve Simonetti che entra in area, converge sul destro e sbaglia da buona posizione col destro. Al 13’ ancora Simonetti, questa volta con l’incornata, impatta debolmente e Cerreto blocca. La partita resta equilibrata, con l’Ischia che tenta di mantenere il possesso mentre la Maddalonese cerca di pungere quando ha la palla tra i piedi. Alla mezz’ora, i casertani si rendono pericolosi sugli sviluppi di un calcio piazzato. Al 31’ Matute apre sulla destra per Longo che scatta sul filo del fuorigioco, entra nei metri finali e batte Cerreto per il vantaggio isolano. Al 36’ Tansella controlla al limite, si accentra e scarica un mancino verso il bersaglio: Gemito disinnesca in due tempi. La frazione iniziale va in archivio con un sinistro di Percope, su tacco di Tansella, che termina sul fondo e con un colpo di testa di Padin clamorosamente errato da due passi su assistenza di Simonetti. Al rientro in campo, è ancora l’esterno gialloblù a rendersi protagonista con un’idea su disattenzione della difesa granata: il tiro sorvola la traversa e altra opportunità sprecata per la capolista. Al 52’ Brienza inventa per Simonetti che, col destro, non inquadra dal limite. Due minuti dopo, di nuovo il numero 7 si mette in evidenza con una conclusione che sbatte sull’esterno dello specchio difeso da Cerreto. Al 57’ grande recupero di Matute che salta un avversario e serve Trofa: il capitano allarga per Longo che, col mancino, fulmina il portiere ospite. Al 68’ Trofa imbecca Longo che pesca Simonetti tutto solo: la gioia del fantasista si scontra con la parata di Cerreto. Poi è Trofa a divorarsi il potenziale tris. Al 71’ ancora Simonetti e Longo confezionano una buona doppia occasione, ma la Maddalonese si salva due volte. Al 75’ Percope ci prova al volo, ma la parabola è distante dallo specchio. A sette dal termine, Brienza si esibisce con un mancino totalmente sbagliato da posizione defilata. All’84’ Toure cerca la gloria, ma Gemito non è dello stesso avviso. Sul prosieguo, il centrocampista di Bovienzo è sfortunato con un bel tiro che si stampa sulla traversa. All’88’ altro legno, questa volta colpito da Patalano con un destro chirurgico dai venticinque metri. I casertani non ci stanno e accorciano a due dal 90’ con De Marco A. In contropiede. Al 90’ Cerreto esce dall’area di rigore, Simonetti strappa la sfera a Bracale e con un pallonetto sigla la terza rete. Al 92’ il numero 7, in totale scioltezza, salta i difensori e fa 4-1.

Il tabellino

Ischia: Gemito, Mattera, Chiariello, Florio, Buono L. (46’ Matarese), Trofa, Matute (70’ Arcamone K.), Arcamone M. (58’ Patalano), Longo (76’ De Luise), Padin (46’ Brienza), Simonetti. A disposizione: Mazzella, Buono S., Ballirano, Pesce. Allenatore: Buonocore

Maddalonese: Cerreto, Percope, Bracale, De Marco G. (70’ Balzano), Della Valle (77’ Toure), Della Monica (61’ De Siena), Tansella (63’ De Stefano), Solpietro, De Marco A., Colonna (70’ Fibiano), Di Mauro. A disposizione: Cioce, Arciero, Viscovo, Laurenza. Allenatore: Bovienzo

Arbitro: Gianluca Andolfi di Ercolano

Assistenti: Mario Meo di Nola e Giuseppe Peluso di Nola

Marcatori: 31’ Longo (I), 57’ Longo (I), 88’ De Marco A. (M), 90’ Simonetti (I), 92’ Simonetti (I)

Ammoniti: Buonocore dalla panchina, Longo, Matute, Matarese, De Luise (I), Fibiano, Toure (M)