Eccellenza Campania/Girone A - Tris dell'Ischia all'Albanova: Padin protagonista al Mazzella

Squadra in casa Ischia

Una vittoria schiacciante per l'Ischia di mister Buonocore: superata l'Albanova nella sfida del Mazzella, valida per la terza giornata del Girone A di Eccellenza. Dopo una prima fase di studio durata circa venti giri di cronometro, i padroni di casa passano al primo affondo con Padin: il calciatore locale si fa trovare pronto all'appuntamento col gol. Gli ospiti reagiscono e al 29' una conclusione di Grezio viene intercettata sulla linea da Di Costanzo. Passano quattro giri di lancette e la legge del calcio si materializza: Padin approfitta di un'incertezza difensiva e al 33' sigla il raddoppio. Al 41' Accietto raccoglie una respinta e dal limite dell'area lascia partire un gran sinistro al volo, miracolo di Mazzella che con la punta delle dita toglie il pallone dall'incrocio dei pali. Nella ripresa la squadra di Ciaramella non riesce a pungere e al 71' arriva la beffa della sfortunata autorete di Grezio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il 3 a 0 chiude di fatto i giochi e fa partire la festa sugli spalti del pubblico ischitano.

Il tabellino

Ischia: Mazzella, Florio, Di Costanzo, Matute (82' Arcamone G.), Chiariello, Arcamone M. (90' Patalano), Pesce (53' Ballirano), Trofa, Padin (65' De Luise), Mattera, Simonetti (85' De Simone). A disposizione: Musella, Matarese, Buono, Scalzone. Allenatore: Buonocore

Albanova: Gianfagna, Sparano, Sieno, Pontillo, Tommasini, De Miranda, Accietto (50' Corbisiero), De Rosa (50' Gallardo), Grezio, Cestrone (63' Improta), Negro (81' Granato). A disposizione: Vivace, Roma, Minutella, Falco, Sabatasso. Allenatore: Ciaramella

Arbitro: Alfieri di Nola. Assistenti: Cammarota-Ceriello (Nola)

Marcatori: 21' e 33' Padin, 71' autogol Grezio

Ammoniti: Matute, Ballirano (I), De Rosa, Tommasini (A)