Eccellenza Campania/Girone A - Mosca firma la vittoria del Givova Capri Anacapri al 92': Saviano battuto al San Costanzo

Una vittoria in extremis nello scontro salvezza, atteso e cerchiato di rosso sul calendario. Il Givova Capri Anacapri fa valere il fattore interno e batte il Saviano al termine di una gara combattuta fino al triplice fischio. Tre punti preziosi per il team isolano che accorcia in classifica e riduce il gap proprio dai neroverdi, attualmente nell’ultima posizione utile per affrontare gli spareggi. Approccio giusto al match per la formazione di casa che mantiene il controllo della gara e prova a colpire. Nei primi minuti, infatti, sono da registrare due occasioni per la truppa di Gennaro Monaco: Tassiero e Di Micco sono i protagonisti, ma la porta dell’undici di Alfonso Belmonte è ben protetta dalla retroguardia. La frazione iniziale non regala altri sussulti, gli ospiti cercano di pungere in ripartenza ma sono i locali a fare la partita: risultato inchiodato all’intervallo. Il parziale si sblocca nella ripresa con una grande azione di Mosca che serve Di Micco: tocco vincente e vantaggio al San Costanzo. Al 57’ arriva il pari di Chirullo, contestato per un presunto fuorigioco. Da registrare, inoltre, l’espulsione di Pezzullo: i ragazzi di Monaco sono obbligati a continuare in inferiorità numerica e per larghi tratti del secondo tempo. Ci pensa bomber Mosca, in pieno recupero, a gonfiare la rete dal dischetto e a regalare un successo prezioso ai suoi. Vince il Givova Capri Anacapri, bottino utile per la permanenza nella categoria, in attesa di conoscere la decisione del Giudice Sportivo in merito alla sfida con lo Sporting Club Ercolanese. Crolla il Saviano che dovrà riscattarsi nel prossimo incontro col Massa Lubrense.