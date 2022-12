Eccellenza Campania/Girone A - Il Givova Capri Anacapri crolla in casa: il Sant'Antonio Abate vince con quattro gol

Ultima uscita dell'anno solare, in una buona cornice di pubblico si gioca Givova Capri Anacapri-Sant'Antonio Abate. Al Campo San Costanzo va in scena un confronto diretto per la salvezza: da una parte c'è la truppa di Gennaro Monaco alla ricerca di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, dall'altra c'è la compagine di Mario Di Nola a caccia di lunghezze per restare fuori dalla griglia playout. A festeggiare nel turno infrasettimanale è la formazione giallorossa che passa al termine di una partita combattuta. Buona partenza dei padroni di casa che riescono a sbloccare con un gran gol di Buondonno su assistenza di Hamza. Poi, a metà primo tempo è Mosca ad andare vicino al raddoppio. La sfida si capovolge in pochi minuti con due situazioni da calcio piazzato che sono sfruttate dagli ospiti. Maravolo trova il pareggio al 35', Scognamiglio ribalta direttamente da punizione al 42'. Ad avvio ripresa, la difesa isolana crolla con Balzano che sfrutta la chance e al 55' batte D'Andrea, protagonista con una serie di interventi. Al 62' Mosca, da calcio di rigore, accorcia e regala speranze ai ragazzi di Monaco. Il goleador ex Ercolanese sfiora l'incredibile pareggio, ma al 78' Longobardi chiude la disputa infilando da pochi passi il gol del definitivo 2-4. Sorride il Sant'Antonio Abate che conquista tre punti importanti per la permanenza nella categoria, il Givova Capri Anacapri resta al penultimo posto in classifica.