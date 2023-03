Eccellenza Campania/Girone A - Il Real Forio spreca il doppio vantaggio: il Givova Capri Anacapri pareggia in rimonta

Emozioni e reti al San Costanzo, lo scontro diretto tra Givova Capri Anacapri e Real Forio va in archivio con un pareggio: il derby isolano, con pesanti punti in palio in ottica salvezza, termina col punteggio di 2-2.

La partita si apre subito con una grande opportunità per gli ospiti: su una sventagliata dalla sinistra, Capone si coordina dall’interno dell’area ma manda sul fondo col destro. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere con un tentativo di Giliberti neutralizzato da Iandoli senza troppi problemi. Poi proteste locali per un contatto in area di rigore, il signor Ambrosino di Torre del Greco lascia proseguire. All’8’ Prete deve volare su un mancino di Filosa, la traiettoria è indirizzata sotto la traversa: l’estremo difensore è prodigioso nell’intervento. Sugli sviluppi del corner seguente, Sorriso svetta e spedisce distante dal bersaglio. All’11’ FIlosa libera Capone che ci riprova, questa volta dal limite: l’iniziativa è ancora larga. Passano due minuti e Guatieri, su rilancio dalle retrovie, scatta sul filo del fuorigioco e non sbaglia a tu per tu con Prete. Il Givova Capri Anacapri cerca di reagire con Esposito, la conclusione sfila di poco a lato. Il Real Forio replica con un’altra ottima manovra sulla destra, nessuno riesce a finalizzare da buona posizione. Al 23’ Iandoli sporca i guantoni sulla botta di Tassiero dai quindici metri. Al 28’ Mosca chiama in causa il portiere biancoverde con un missile dalla facile lettura. Alla mezz’ora, intervento provvidenziale della difesa di Iervolino sulla giocata da distanza ravvicinata di Tassiero. Al 33’ Mosca carica il destro, blocca Iandoli. Altro sussulto del team di casa nel primo tempo col solito Mosca: sterzata e tiro da mattonella ghiotta, le mani di Iandoli tengono il risultato inchiodato. Sul ribaltamento di fronte, su un cross da calcio d’angolo, Sogliuzzo supera Prete e insacca, nonostante la respinta di un difensore. Il direttore di gara convalida la marcatura del capitano tra le proteste della panchina azzurra, convinti che la palla non abbia attraversato completamente la linea. Nel recupero della frazione iniziale, clamoroso contropiede sprecato dal Real Forio e Givova Capri Anacapri che si salva. La prima occasione del secondo tempo è per gli uomini di Monaco, Iandoli è in giornata e nega la gioia agli avversari. Al 50’ destro potente di Capone, Prete si allunga e respinge lateralmente. Cinque minuti più tardi, invenzione di Giliberti ed errore da matita rossa per Mosca: il bomber alza troppo la mira da due passi. Al 57’ Capone stende in area Tassiero, l’arbitro concede la massima punizione: dal dischetto si presenta Mosca che spiazza Iandoli e riapre la contesa. Al 65’ nuovamente Tassiero crea un brivido alla retroguardia di Iervolino con una girata col mancino. Al 73’ calcio piazzato dal limite per i biancoverdi, Sogliuzzo calcia alto sopra la traversa. Nel quarto d’ora conclusivo, la squadra di Monaco prova il forcing: Pistola prima e Iandoli poi allontanano le minacce. Il Givova Capri Anacapri va a caccia del pareggio con Mosca e soci, è proprio il bomber a trovare la via del gol in pieno recupero: beffa per il Real Forio allo scadere. Lo scontro diretto termina col risultato di 2-2.

Il tabellino

Givova Capri Anacapri: Prete, Barletta, Pezzullo, Buondonno (69’ Hamza), Tenneriello, Notari (90’ Ascione), Tassiero, Esposito (53’ Di Micco), Moscia, Giliberti. Carandente (82’ De Martino). A disposizione: D’Andrea, Quadro, Cataldo, Esposito, D’Isanto. Allenatore: Monaco

Real Forio: Iandoli, Cerase, Castagna (64’ Di Meglio), Martinelli (95’ Savio), Sogliuzzo, Pistola, Guatieri, Capone, Sirabella, Filosa (86’ Rubino), Sorriso (82’ Jelicanin). A disposizione: Sarracino, Aiello, Iacono, Seprano, Peluso. Allenatore: Iervolino

Arbitro: Ambrosino di Torre del Greco

Marcatori: 13’ Guatieri (RF), 44’ Sogliuzzo (RF), 58’ rig. Mosca (GCA), 92’ Mosca (GCA)

Ammonito: Tenneriello, Buondonno, Hamza, Mosca (GCA), Sorriso, Martinelli, Di Meglio, Capone, Guatieri (RF)

Espulso: 92’ Monaco dalla panchina (GCA)