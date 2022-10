Eccellenza Campania/Girone A - Il Pomigliano passeggia al San Costanzo: tris al Givova Capri Anacapri

Un Pomigliano dilagante fa fronte alla mancata rifinitura della vigilia e cala il tris sul campo del Givova Capri Anacapri. Prestazione rotonda e di spessore per la compagine granata che, dopo la chiusura dello Stadio Ugo Gobbato e una seduta d'allenamento ridotta a poche ore dal fischio d'inizio, incassa i tre punti nel confronto in esterna sul campo degli isolani. Al Campo Sportivo San Costanzo è 0-3 per gli ospiti che si affermano con una sontuosa prova di squadra.

Partita che si sblocca già dopo quattro giri di lancette con barbarisi, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Al 13' tiro da fuori area di Liberti che impegna l'estremo difensore. Al 20' ripartenza di Fiorillo che detta i tempi per Rescigno: quest'ultimo è bravo a capitalizzare l'opportunità e sbloccare il risultato in favore del Pomigliano. La reazione dei padroni di casa è affidata a una conclusione di Esposito che trova i guantoni pronti di Torino. Alla mezz'ora, il portiere tiene ancora botta sul colpo di testa di Notari sugli sviluppi di un angolo. L'ultima azione importante del primo tempo è di Barbarisi che, imbeccato da Moccia, non riesce a finalizzare.

Nel corso del secondo tempo, il Givova Capri Anacapri prova a ristabilire la parità ma il Pomigliano dilaga col suo uomo di punta. Al 48' Notari cerca la gioia senza troppe pretese, Torino controlla senza particolari problemi. Al quarto d'ora della ripresa, grande chance per Barbarisi che spedisce alto di poco. Al 65' Abayian sfrutta l'occasione nell'area avversaria e con una botta secca infila alle spalle del guardiano locale. I capresi vanno completamenti in tilt e gli ospiti calano il tris: di nuovo Abayian, su manovra in ripartenza di Moccia, gonfia la rete per lo 0-3 definitivo.