Eccellenza Campania/Girone A - Manita in rimonta del Givova Capri Anacapri: superata la Montecalcio al San Costanzo

Si gioca al San Costanzo per la quattordicesima giornata del Girone A di Eccellenza. Il Givova Capri Anacapri di Monaco affronta la Montecalcio di Lubrano nello scontro salvezza. Punti pesanti in palio sull’isola, con i locali che si fanno spazio fin dalle battute iniziali.

Parte subito forte la compagine di casa con Giliberti che sfiora il gol con un destro a rientrare dall’interno dell’area: sfera leggermente larga. All’8’ bolide di Esposito direttamente da calcio piazzato e dalla lunga distanza, il legno dice di no. Sulla ribattuta si avventa Notari di testa, ma Margiore vola e nega la gioia. Al 12’, alla prima vera fiammata offensiva, i flegrei sbloccano con Coquin abile a siglare il tap-in sugli sviluppi di una rimessa laterale. La reazione degli isolani è immediata, con De Martino che si procura un calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Esposito che spiazza Margiore e fa 1-1. Al 17’ Giliberti riceve sulla sinistra, salta un difensore e calcia: la traiettoria, da posizione defilata, impatta sull’esterno della rete. Al 23’ Giliberti, dopo un fraseggio con Esposito, si trova davanti a Margiore e non fallisce il raddoppio per la rimonta caprese. Al 26’ De Martino e Buondonno vanno vicini al tris, ma la difesa di Lubrano si salva sulla linea di porta. Poco dopo, anche Giliberti prova a mettere in difficoltà il pacchetto arretrato della Montecalcio. Alla mezz’ora, gli ospiti cercano di ritornare in avanti con l’autore del momentaneo vantaggio, la retroguardia di casa è attenta. Al 40’ ci pensa De Martino, su deviazione di un avversario, a infilare alle spalle di Margiore. Nel finale di frazione, Capua non trova il bersaglio da distanza ravvicinata per il poker del Givova Capri Anacapri e Prete deve opporsi al tentativo offensivo dei flegrei.

L’intensità resta alta altresì nel corso della ripresa, con gli ospiti che tentano di riaprire la contesa mentre i locali proseguono nella prestazione di carattere. Al 50’, dopo una giocata degli uomini di Lubrano, ci prova Giliberti sul versante opposto da fuori area: Margiore blocca. Al 58’ Pezzullo viene steso da Meola, dubbi sulla posizione del contatto con l’arbitro che assegna la punizione e non il rigore: sul punto di battuta va Buondonno che prima colpisce la barriera e poi spedisce sul fondo. Al 66’ destro di Giliberti che si perde alto. Al 70’ Meola lascia i suoi in dieci per doppia ammonizione. Al 78’ è il subentrato Palmiro Esposito a cercare il quarto gol con un diagonale impreciso. Nelle battute conclusive, il risultato cambia ancora con Giliberti che cala il poker e Ascione che fissa la manita con un colpo di testa. Nel recupero, da segnalare un palo di Luongo. Il Givova Capri Anacapri si assicura una vittoria preziosa in chiave salvezza. Battuta una caparbia Montecalcio che, anche in inferiorità, non rinuncia a giocare. Al triplice fischio è 5-1 per la brigata di Monaco.

Il tabellino

Givova Capri Anacapri: Prete, De Martino, Pezzullo, Esposito G., Apuzzo, Notari, Tenneriello, Capua, Buondonno, Giliberti, Quadro. A disposizione: Esposito M., Camara, Cataldo, Ascione, Esposito A., Esposito P., Miano, Luongo, Riccio. Allenatore: Monaco

Montecalcio: Margiore, Zazzaro, Meola, Liccardi, Coppola, Capuano, Migliaccio B., Coquin, Camponesco, Chiarelli, Lubrano Lavadera. A disposizione: Migliaccio D., Buono, Pisano, Carandente, Ferrara, Plato, Ricciolino. Allenatore: Lubrano

Arbitro: Cataldo Zito di Rossano

Marcatori: 12’ Coquin (M), 15’ rig. Esposito G. (GCA), 23’ Giliberti (GCA), 40’ De Martino (GCA), 85’ Giliberti (GCA), 87’ Ascione (GCA)