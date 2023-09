Il Givova Capri Anacapri regola la Mariglianese con Solitro al 92'. Match interrotto e ambulanza in campo nel primo tempo

Colpaccio interno per il Givova Capri Anacapri, Mariglianese stesa sull’isola. Al San Costanzo, la squadra di Rea conquista il terzo risultato utile consecutivo e la seconda vittoria tra le mura amiche. Seconda sconfitta di fila invece per gli uomini di Polverino che devono arrendersi in pieno recupero. La partita si apre subito con una grande idea di Izzo, abile a trovare il filtrante per Navarrete: il numero 7 si presenta a tu per tu con Cappa, ma fallisce completamente calciando sul fondo. Da segnalare, poco dopo, un nuovo tentativo dei padroni di casa con Tassiero. La partita si gioca su buoni ritmi ed è coinvolgente, tuttavia il direttore di gara è costretto ad interromperla per circa trenta minuti in seguito ad un contrasto piuttosto duro tra Cacciottolo e Massaro. Uno scontro fortuito che costringe i due giocatori a ricorrere all’intervento dello staff medico prima e dell’ambulanza poi per le cure ospedaliere. Il club isolano rassicura sui social: “Per fortuna nulla di grave”. Dopo lo spavento generale, la gara riprende ma fino all’intervallo non si registrano ulteriori occasioni. In avvio di ripresa, opportunità ghiotta per Longo che spreca. Al 60’ sono i legni a salvare la Mariglianese, il Givova Capri Anacapri colpisce il palo due volte con Ciranna su punizione e con Izzo sulla ribattuta. Gli ospiti alzano il baricentro e i giri del motore, dalle parti di Torino però non arrivano particolari pericoli. Nel recupero, al 92’, i ragazzi di Rea colpiscono: Buondonno mette al centro un pallone velenoso, Solitro trova l’impatto giusto e batte l’estremo difensore per l’1-0 finale.