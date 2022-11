Eccellenza Campania/Girone A - Il Casoria torna alla vittoria: poker dilagante nella dimora del Givova Capri Anacapri

Un brutto tonfo, il nono in campionato, per il Givova Capri Anacapri di Gennaro Monaco. Dall'altra parte, c'è una squadra che ritrova il sorriso e la vittoria nella competizione: il Casoria di Gaetano Perrella. Giornata da dimenticare per la squadra isolana, chiamata a raccogliere un risultato positivo in ottica salvezza. E, invece, l'esperienza e il tasso tecnico elevato dei viola si impongono al San Costanzo: termina 1-4 per gli ospiti al triplice fischio.

Partenza interessante per la squadra di casa che prova a premere sull'acceleratore alla ricerca del vantaggio. Ci pensa Gennaro Esposito a sbloccare la sfida in favore dei locali con un bolide dalla distanza che si spegne all'angolino alla destra dell'estremo difensore. Il Casoria torna subito in partita e sale col baricentro, stabilendosi nella metà campo degli azzurri. Prete, infatti, deve respingere qualche tentativo degli avversari. Il Givova Capri Anacapri cerca di affondare il colpo in ripartenza con Giliberti che non trova la collaborazione giusta di Palmiro Esposito. Allo scadere del primo tempo, su schema da calcio piazzato, i ragazzi di Perrella firmano il pari con Liguori.

Nella ripresa, è il subentrante Camara a costruire una manovra interessante: nella circostanza non mancano le proteste per un possibile penalty per tocco di mano in area di rigore, l'arbitro lascia proseguire. Al 51' il Casoria raddoppia con una giocata corale finalizzata da De Cristofaro. Il tris porta la firma di Basso che trasforma una massima punizione concessa dal direttore di gara Fermo di Torre Annunziata. Passano pochi minuti e Orefice, ancora dagli undici metri, fissa il poker e la vittoria definitiva dei viola. Momento di crisi per il Givova Capri Anacapri che deve arrendersi nuovamente: la squadra di Monaco non riesce a cambiare la rotta. Riscatto per il Casoria che sale a quota 19 punti.