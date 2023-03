Eccellenza Campania/Girone A - Pari ad occhiali tra Givova Capri Anacapri e Atletico Calcio

Givova Capri Anacapri e Atletico Calcio non si risparmiano, ma allo Stadio San Costanzo non ci sono vincitori. La ventottesima giornata del Girone A di Eccellenza si chiude con un pareggio senza reti sull’isola: le due squadre vanno a caccia dei tre punti, l’equilibrio però cattura la scena. Il primo tempo si gioca su ritmi non abbastanza elevati, la partita è tutt’altro che avvincente a causa delle pochissime fiammate in fase offensiva. Dall’una e dell’altra parte, infatti, non si registrano importanti occasioni. Provvidenziale il portiere ospite su una traiettoria disegnata da Mosca direttamente da calcio piazzato. Nel secondo tempo, sale in cattedra la squadra di Monaco che si mette alla ricerca della vittoria. Qualche ottima opportunità per Mosca e compagni, ma la scarsa precisione e l’attenzione della difesa biancazzurra non permettono di sbloccare la gara. Ci prova Buondonno due volte, poi è Prete a dover neutralizzare una conclusione dalla distanza. Qualche secondo più tardi dal suo ingresso in campo, Palmiro Esposito ha una chance ghiotta, ma non riesce ad impattare. Al triplice fischio è 0-0 nel fortino azzurro, il Givova Capri Anacapri sale a 30 punti e aggancia il gruppo composto da Savoia, Villa Literno e Real Forio (di scena domani nel derby contro la capolista, ndr): il prossimo incontro sarà in trasferta, sul proibitivo campo del Casoria. L’Atletico Calcio, in attesa del test col Massa Lubrense, aggancia quota 37 in classifica.