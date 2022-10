Eccellenza Campania/Girone A - Prima vittoria per il Givova Capri Anacapri: Notturno stende l'Albanova

Prima vittoria in campionato per il Givova Capri Anacapri. La squadra di mister Sena, protagonista di una prova di carattere e di attenzione, batte l'Albanova al Campo San Costanzo Germano Bladier e si rilancia in classifica. Tre punti importanti per la formazione isolana che esulta tra le mura amiche. Nella prima parte di gara, gli ospiti si rendono pericolosi in più circostanze: in particolare con Improta, Cestrone e Corbisiero. L'occasione clou è di Bouraoui che si vede respingere in maniera miracolosa un colpo di testa da Prete al 19'. Al 42' Cestrone calcia col mancino da buona posizione, il pallone sfiora il palo. Si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa meno occasioni, ma decisive. Al 51' l'arbitro rileva un tocco con un braccio di Sieno in area, rigore per i locali: Esposito va dagli undici metri e sblocca. Passano tre minuti e lo stesso Sieno viene atterrato nell'area isolana: altro penalty e Improta non sbaglia, 1-1 al 54'. Al 62' Notturno dalla destra pesca Gambino in area, girata dell'attaccante e palla in rete per il 2-1 definitivo. L'Albanova prova a reagire ma senza esito: il risultato non cambia più ed è il Givova Capri Anacapri a festeggiare.

Il tabellino

Givova Capri Anacapri: Prete, Notturno, Pezzullo (80' Riccio), Esposito G., Mignogna, Notari, Buondonno, Esposito P. (75' Quadro), Gambino (89' De Luca), Giliberti (61' Cianciulli), Miano (84' Cantone). A disposizione: Lucca, Apuzzo, Rinaldi, Luongo. Allenatore: Sena

Albanova: Gianfagna, Sparano, Sieno, Pontillo, Bouraoui, De Miranda, Corbisiero (75' Damiano), De Rosa, Improta (57' Minutella), Gallardo, Cestrone. A disposizione: Vivace, Roma, Zavarone, Falco, Granato, Carannante, Accietto. Allenatore: Ciaramella

Arbitro: Chindamo di Como

Marcatori: 51' rig. Esposito (GCA), 54' rig. Improta (A), 62' Gambino (GCA)

Ammoniti: Pezzullo, Notari, Gambino, Cantone, Riccio (GCA); Bouraoui, De Rosa, Gallardo, Minutella (A)