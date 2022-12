Eccellenza Campania/Girone A - Befi fa impazzire l'Acerrana al San Costanzo: il Givova Capri Anacapri cade in casa

Un tonfo interno per il Givova Capri Anacapri che crolla sotto i colpi dell'Acerrana allo Stadio San Costanzo. Sedicesima giornata del Girone A di Eccellenza che sorride alla formazione granata, mentre c'è una vera e propria beffa per la truppa isolana. Gli uomini di Vincenzo Di Buono sbancano il rettangolo verde dei ragazzi di Gennaro Monaco e si rilanciano in classifica. Sconfitta interna nell'infrasettimanale per gli azzurri, in un fortino gremito e con una cornice di pubblico importante. Il primo pericolo della partita è portato avanti proprio dall'uomo più atteso, il bomber Mosca con una conclusione che non ha fortuna. Dopo una fase di equilibrio, alla mezz'ora Carandente ha una buona chance che si arresta tra i guantoni di Munao. Al 32', sugli sviluppi di un calcio piazzato, Rinaldi trova il varco vincente e gela il San Costanzo. Esposito e compagni ripartono a testa bassa alla ricerca del pari che arriva al 43' con una conclusione di Carandente che, complice una deviazione, fulmina l'estremo difensore. Ad avvio ripresa, meglio gli ospiti che premono sull'acceleratore e sfiorano la rete in una serie di circostanze: bravo Campolo a reggere alla pressione. All'89' un nuovo acquisto attenzionato sulla sponda granata, Befi, trova il nuovo vantaggio granata con un colpo di testa su un cross proveniente dalla sinistra. Nel finale Mosca fallisce il pareggio in mischia e a pochi passi da Munao. Al triplice fischio è 1-2 nell'impianto isolano.

Il tabellino

Givova Capri Anacapri: Campolo, De Martino, Pezzullo, Esposito G., Apuzzo, Notari, Di Micco, Capua, Mosca, Hamza, Carandente. A disposizione: Santoro, Tenneriello, Giliberti, Barletta, Esposito A., Esposito P., Luongo, D'ISanto, Riccio. Allenatore: Monaco

Acerrana: Munao, Todisco, Affinito, Taddeo, Borrelli K., Rinaldi, Carannante, Vitale, Pisani jr., Arciello, Arrulo. A disposizione: Russo A., Terracciano, Suppa, Puzone, Russo G., Panico, Fischetti, De Maria, Befi. Allenatore: Di Buono

Arbitro: Michele Aprile di Caserta

Marcatori: 32' Rinaldi (A), 43' Carandente (GCA), 89' Befi (A)