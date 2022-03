Eccellenza Campania - La situazione delle napoletane nei tre gironi: in due pronte ad archiviare il primato, bagarre in zona retrocessione

Rush finale nei campionati dilettantistici, l'Eccellenza campana è giunta alla ventitreesima giornata. I primi verdetti sono pronti a maturare sui terreni da gioco e diverse squadre partenopee sono prossime a tagliare il traguardo. Obiettivo stagionali prefissati vicini ad essere raggiunti per alcune, altre invece hanno deluso le aspettative e si ritrovano a rincorrere per chiudere l'annata in maniera positiva. Da segnalare, inoltre, la contemporaneità per gli ultimi quattro turni in programma: si scenderà in campo domenica 27 marzo alle ore 16.00.

Il Girone A

Spicca la Palmese di Mario Pietropinto. La formazione rossonera, con un margine di otto lunghezze sulla prima inseguitrici rappresentata dall'Audax Cervinara, potrebbe chiudere il discorso per il vertice con diverse giorante d'anticipo. L'agenda riserverà il confronto interno col fanalino di coda, allo Stadio Comunale di Brusciano arriverà la Vis Ariano (con quasi due piedi in Promozione). L'eventuale successo di Cozzolino e compagni potrebbe chiudere anzitempo i giochi: in caso di vittoria, tutto dipenderà dal risultato della seconda della classe impegnata all'Arcoleo contro l'Acerrana.

Proprio il Toro avrebbe l'occasione di fare un regalo ai cugini e attuare il sorpasso in classifica sugli irpini. I granata, infatti, sono ad appena due punti di distacco dai biancazzurri e l'intenzione è blindare una posizione nella griglia playoff. Il Saviano sarà chiamato al test sul campo del Grotta per archiviare la pratica salvezza, mentre la Virtus Campania e il Pomigliano affronteranno rispettivamente Lions Montemiletto e Virtus Avellino in trasferta. L'obbligo è tirarsi fuori dalla fascia calda della graduatoria. Rischia l'Ottaviano, al banco di prova interno con la Forza e Coraggio: scontro diretto tra le due formazioni. I rossoblù, terzultimi in classifica a 15 punti, sfidano la penultima ferma a 14. L'imperativo è vincere per allungare sulla soglia retrocessione.

Il Girone B

Basta un guizzo alla Puteolana per mettere in cassaforte la prima posizione. Gli uomini di Salvatore Marra, con un vantaggio di undici lunghezze sul Savoia, sono attesi dal big match dello Stadio Conte contro il Napoli United di Diego Armando Maradona jr, in corsa per un posto negli spareggi d'alta quota. I biancoscudati di Roberto Carannante faranno visita alla Neapolis, decisa ad aumentare il gap e spedire virtualmente il Barano in Promozione. Isolani che non scenderanno in campo nel fine settimana a causa del dilagare del Covid in casa Frattese: partita rinviata a data da destinarsi.

Il Sant'Antonio Abate punta a scalare ulteriormente la classifica e la gara sul manto erboso della già retrocessa Nuova Napoli Nord non dovrà essere sottovalutata. Occhi puntati anche sullo Stadio Mazzella per il derby tra Ischia e Real Forio: gialloblù a caccia di un bottino utile in chiave playoff, mentre i biancoverdi mirano a raccogliere l'intera posta in palio per trovare l'impresa della salvezza diretta. Poche pretese per l'Ercolanese di Gaetano Perrella che accoglierà l'Albanova nell'impianto del Solaro per il decimo turno di ritorno del torneo.

Il Girone C

Sempre più vicino alla permanenza nella categoria è il Vico Equense di Cristian Ferrara. La compagine costiera, al centro della graduatoria, sarà di scena tra le mura amiche contro la corazzata Angri. La capolista salernitana arriverà sul suolo napoletano con la determinazione di imporsi: per i locali sarà fondamentale offrire una prestazione maiuscola. Il Sant'Agnello, in lotta nella parte destra della classifica, sarà atteso dall'esame San Marzano in esterna. Una sfida proibitiva sulla carta, ma la truppa di Antonio Guarracino dovrà provare a strappare un risultato utile.