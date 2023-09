Blitz Acerrana, l'Ercolanese è sconfitta: il Toro vince con Elefante e Lettieri

Successo in trasferta per l’Acerrana che si impone sul rettangolo verde dell’Ercolanese: Elefante e Lettieri regalano i tre punti a mister Sannazzaro, il gruppo di De Stefano deve arrendersi al triplice fischio.

Subito partenza convincente per il Toro che sfiora il vantaggio dopo due giri di lancette. Destro a giro di Elefante dal limite dell’area, la sfera si ferma sul legno. Il numero 33 è scatenato e va vicino alla rete anche al 12’ con una punizione che si spegne di poco sul fondo. Al 15’ rispondono i padroni di casa con Esperimento che svetta e impegna Rendina, attento a respingere. Passano cinque minuti e sul capovolgimento di fronte ci prova Todisco con una conclusione larga. Dopo la mezz’ora, Elefante torna a farsi vedere questa volta con un tiro da buona posizione: la traiettoria è centrale e facile preda di Uliano. L’ultimo sussulto della frazione iniziale è una botta di Sannino dalla distanza, Rendina neutralizza senza troppi problemi.

Le squadre rientrano in campo e l’Acerrana è ancora più pungente rispetto all’Ercolanese. Al 54’ Onda conquista il possesso sulla destra e pennella per Elefante, l’attaccante impatta di testa e insacca alle spalle del portiere. Al 61’ ospiti ad un passo dal raddoppio con Akrapovic sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’undici locale non mette in difficoltà la difesa avversaria e al 74’ ci pensa Lettieri a chiudere i giochi. Il capitano si avventa su un pallone al limite dell’area e finalizza con il destro. Al 77’ Carannante può calare il tris, ma Uliano dice di no e tiene in vita i suoi compagni. Nel finale, gli uomini di Sannazzaro costruiscono altre due occasioni con Goretta, l’estremo difensore è decisivo all’88’ e nel recupero. Termina 0-2 al Solaro.