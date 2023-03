Eccellenza Campania/Girone A - Casoria travolgente: manita al Villa Literno e Albanova superata

Il Casoria fa registrare la quarta vittoria consecutiva. La squadra di Gaetano Perrella supera anche l’esame Villa Literno al San Mauro e conquista il secondo posto in classifica. Dopo settimane alle spalle dell’Albanova, il team viola sfrutta il passo falso degli avversari nell’anticipo con il Napoli United e si riporta alle spalle della capolista Ischia. Il discorso promozione sembra ormai sfumato, i cinque punti di distanza dai gialloblù a tre partite dal termine della stagione appaiono irrecuperabili. Il club però punta a strappare una posizione privilegiata in vista dei playoff: il secondo gradino del podio è un traguardo notevole. Nel posticipo della trentunesima giornata del Girone A di Eccellenza, il Casoria risolve la pratica biancorossa con cinque realizzazioni, una nel primo tempo e goleada nella ripresa. Nelle battute iniziali apre la giornata Luigi Liguori che si conferma trascinatore del gruppo. Poi è Orefice a perfezionare l’opera al 72’ con la rete del raddoppio. Il tris porta la firma di Zerlenga a dieci giri di cronometro dal novantesimo. All’84’ Basso aggiunge il suo nome nella lista dei marcatori e sigla il poker. Nel finale, Liguori migliora il suo rendimento con la doppietta personale: manita locale, missione completa e bottino in cassaforte. Tre punti fondamentali e preziosi per i viola che si riprendono la piazza alle spalle della vetta e puntano a consolidarla nel rush finale. Il prossimo impegno per la formazione di Perrella sarà in trasferta contro l’Atletico Calcio.

Il tabellino

Casoria: Capece, Esposito, Lucignano, Francese, Battaglia, Terracciano, Di Gilio, Auriemma, Orefice, Liguori L., Basso. Allenatore: Perrella

Villa Literno: Casolare, Liguori, Bouraoui, Granata, Coppola, Ammaturo, Giannetti, Morgese, Conte, Ciccarelli, Festa. Allenatore: Silvestro

Arbitro: Bruno Rossomando di Salerno

Marcatori: 13’ Liguori L. (C), 72’ Orefice (C), 80’ Zerlenga (C), 84’ Basso (C), 86’ Liguori L. (C)