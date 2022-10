Eccellenza Campania/Girone A - Sporting Club Ercolanese corsaro a Casoria: Carbonaro protagonista al San Mauro

Un guizzo che vale tre punti e che riporta in zona alta lo Sporting Club Ercolanese. Un successo nel segno di Carbonaro che decide la sfida con una giocata che vale un bottino pesante: battuto di misura il Casoria a domicilio. Sorpasso in classifica per i vesuviani sui viola al termine di una gara combattuta e ricca di spunti. Proprio l'autore del gol assaggia il profumo del bersaglio al 5' con un tiro al volo nel cuore dell'area: traiettoria alta. Dopo quattro giri di lancette, Carbonaro salta due avversari e batte Marino per la rete del vantaggio. Un minuto prima Raiola, con un tiro-cross, colpisce la parte alta della traversa. Al 25' Longo prova a calciare spalle alla porta ma un difensore tocca la palla con la mano. Il direttore di gara non ha dubbi e assegna il rigore. Sul punto di battuta va lo stesso Longo, ma Marino è bravo a respingere. Al 41' Minicone triangola con Pesce che serve Raiola, ma la conclusione a giro dell'esterno d'attacco esce di poco sul secondo palo. Il Casoria deve rincorrere ma non riesce a trovare le soluzioni giuste per rendersi pericoloso. Al 58' Longo, su servizio di Raiola, chiama Marino agli straordinari. I padroni di casa hanno maggiore possesso palla ma Solombrino non è mai costretto a particolari interventi. Nel finale brivido Mosca che calcia forte di sinistro, ma la sfera termina a lato. Nel recupero, i granata giocano in dieci uomini per la doppia ammonizione di Di Finizio. Al triplice fischio è 0-1 al San Mauro.

Il tabellino

Casoria: Marino, Donzetti (60’ Liguori), Di Cristoforo ‘04, Francese, Battaglia, Bravaccini, Lucignano )85’ Rigotti ‘03), Prevete ‘03 (76’ Distinto ‘04), Orefice, Napolitano (91’ Cannavale), Basso. A disposizione: Brizzi ‘05, Abbruscano ‘04, Brasiello ‘04, Marino Luca ‘03, Calise ‘04. Allenatore: Gaetano Perrella

S.C. Ercolanese: Solombrino ‘04, Di Finizio, Esperimento, Carbonaro, Amoriello ‘03, Panico, Tufano (74’ Borrelli), Pesce, Minicone (93’ Caccia), Longo (66’ Mosca), Raiola (89’ Bacio Terracino). A disposizione: Uliano, Guida ‘03, Pappalardo, Sorrentino ‘04, Fusco ‘04. Allenatore: Salvatore Ambrosino

Arbitro: Venturato (Bassano del Grappa)

Marcatori: 9’ Carbonaro

Ammoniti: Prevere, Lucignano, Bravaccini, Francese (C), Di Finizio, Tufano, Esperimento, Bacio Terracino (E)

Espulso: Di Finizio (E)

Note: al 26’ Marino respinge rigore a Longo (E)