Eccellenza Campania/Girone A - SC Ercolanese corsara e finalista, Casoria battuto al San Mauro: decide Esperimento nei supplementari

SC Ercolanese corsara allo Stadio San Mauro, Casoria piegato nei tempi supplementari. La rete di Esperimento decide la gara e regala ai granata la finalissima playoff del Girone A di Eccellenza da disputare contro il Pompei. Come accaduto nella sfida del Bellucci, anche nell’altra semifinale c’è bisogno dell’extra-time per decretare la qualificata al turno successivo.

Match che si apre con i vesuviani in attacco, la prima fiammata è di Borrelli al 7’, ma il pallone termina sul fondo. Equilibrio in campo, la posta in palio è importante: al quarto d’ora ci provano ancora gli ospiti con Esposito che manda alto. Al 20’ Zatico innesca Galesio, il tiro dell’attaccante è deviato in angolo. Dal seguente piazzato, Esperimento impatta di testa senza inquadrare lo specchio. Soltanto al 23’ i padroni di casa si rendono pericolosi con una situazione da corner, ma Zatico allontana la minaccia. Poco prima del 30’, classica giocata del Ninja che rientra sul destro e calcia a giro, la palla finisce fuori. Nel finale di frazione proteste per i granata dopo un contatto in area che vede coinvolto Galesio, l’arbitro lascia proseguire. Non accade altro fino all’intervallo, resiste la parità al San Mauro. Chiave tattica della sfida che non cambia alla ripresa, si lotta su ogni sfera. Al 54’ Minicone entra in area e mette al centro alla ricerca di un compagno, Capece legge e neutralizza in anticipo. Passano pochi secondi, Esposito serve Borrelli: il missile del centrocampista trova la risposta dell’estremo difensore. Al 60’ sponda di Galesio per Esposito, la conclusione è centrale e facilmente parata da Capece. Grande spavento per gli ospiti al 67’ quando sono i viola a sfiorare la rete con Orefice, solo la traversa dice di no. Sale l’intensità dell’undici locale che va ancora vicino al bersaglio con un destro di Liguori largo di pochissimo. Sul ribaltamento di fronte asse Esposito-Onda con cross sul secondo palo, Caccia manca l’appuntamento con l’impatto. All’83’ insidia Galesio con un’incornata che si spegne distante dalla porta. Assedio dell’Ercolanese nelle battute finali, ma il Casoria si difende con ordine e il parziale non si sblocca: al San Mauro vanno in scena i tempi supplementari. Sussulto di Zatico al 96’, ma è al 100’ che si spezza l’equilibrio con Esperimento che fa esplodere il settore ospiti. Al 105’ la squadra di Perrella resta in dieci per il doppio giallo sventolato dall’arbitro nei confronti di Terracciano. Non accade altro, al triplice fischio i vesuviani conquistano la finale playoff del girone. Si ferma il cammino dei viola, comunque straordinario al termine di una stagione più che positiva.