Eccellenza Campania/Girone A - Il Casoria cala il tris al Savoia: viola a -1 dalla vetta, Bianchi sconfitti al San Mauro

Profumo d’alta classifica per il Casoria di Gaetano Perrella che schianta il Savoia di Antonio De Stefano allo Stadio San Mauro e tiene il contatto col vertice. Si conferma nei piani nobili la squadra viola, mentre i biancoscudati devono arrendersi dopo la straordinaria prova offerta nel turno precedente contro lo Sporting Club Ercolanese. I padroni di casa amministrano la sfida e provano a colpire già nelle battute iniziali. I Bianchi, rinnovati e con l’intenzione di non lasciare varchi, cercano di pungere appena possibile. Tuttavia, il primo tempo è di marca locale con il gol del vantaggio firmato da Battaglia complice una deviazione e il raddoppio su rigore di Liguori. Nella seconda frazione, al 66’, gli oplontini accorciano le distanze con un tap-in di Granata, dopo la parata di Capece sul colpo di testa di Sicuro. Nel finale arriva anche il tris del team locale con Di Gilio che mette il sigillo sulla vittoria. La sfida del San Mauro si chiude 3-1 per il Casoria, i ragazzi di Perrella restano a meno uno dalla cima della graduatoria e guardano al futuro con grande ambizione. Il prossimo appuntamento sarà in trasferta sul campo del Real Forio per chiudere ottimamente il girone d’andata. Il Savoia resta a quota diciassette lunghezze e in piena griglia playout: col Saviano, nel turno finale della prima parte d’annata, sarà fondamentale raccogliere un risultato favorevole per uscire dalla zona calda.