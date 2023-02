Eccellenza Campania/Girone A - Il Casoria batte di misura il Saviano: Liguori decide la sfida, rinnovato il gemellaggio tra tifoserie

Atmosfera dalle grandi occasioni, si rinnova il gemellaggio tra le due tifoserie. La venticinquesima giornata del Girone A di Eccellenza riserva il confronto tra il Casoria e il Saviano allo Stadio San Mauro. La squadra guidata da Gaetano Perrella arriva al match con l’intenzione di non mollare il passo e di rispondere all’Ischia capolista, vincitrice in rimonta nell’anticipo sul campo del Villa Literno. Prima inseguitrice in vetta, la compagine viola ospita un avversario a caccia di punti per la permanenza nella categoria. Partita giocata in un clima di festa, con l’amicizia rinnovata tra i tifosi ad anticipare il fischio d’inizio. Lo spartito è chiaro già dalle battute iniziali, i padroni di casa conducono e dettano il ritmo, gli ospiti rispondono con un gioco di rimessa. Nonostante le differenze di classifica e di qualità, la gara resta in equilibrio e in bilico per larghi tratti: a sbloccarla ci pensa il solito Liguori che va in gol nel secondo tempo. Vince di misura il Casoria che resta a -1 dal vertice della classifica e mette in cassaforte il diciottesimo successo nella competizione. Per il Saviano si tratta della tredicesima sconfitta, la formazione di Fabrizio Manna resta al terzultimo posto con un margine di +1 sulla zona retrocessione. Il prossimo appuntamento in programma per i viola sarà in trasferta sul rettangolo da gioco dell’Albanova, squadra che rincorre a cinque lunghezze di distanza proprio dai ragazzi di Perrella. I neroverdi ospiteranno allo Stadio Pierro il Real Forio, battuto in contemporanea dallo Sporting Club Ercolanese.