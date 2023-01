Eccellenza Campania/Girone A - Manita del Casoria al Sant'Antonio Abate: i viola tengono il passo dell'Ischia

Due squadre che esprimono un buon calcio e reduci da periodi di forma esaltanti, al San Mauro si gioca la ventitreesima giornata del Girone A di Eccellenza. Il Casoria di Gaetano Perrella cerca di conquistare l’intera posta in palio per rispondere alle concorrenti e per ottenere un altro risultato positivo che la renderebbe la vera-antagonista dell’Ischia per la vittoria della competizione. Il Sant’Antonio Abate, in fiducia dopo i cinque successi consecutivi (uno a tavolino contro il Pomigliano, ndr), vuole consolidare la posizione al centro della classifica. Prima mezz’ora di gioco bloccata, la squadra viola conduce la partita e va vicina alla rete con Liguori negli istanti iniziali di gioco. Il palo nega la gioia al numero 10, poi la difesa giallorossa regge all’urto. Superati i trenta minuti, i padroni di casa riescono a sbloccare il risultato con Di Gilio che trova il varco vincente per battere Manno. Passano pochi minuti e Basso raddoppia, poco prima dell’intervallo arriva anche il tris col timbro di Orefice. Il Casoria dilaga e manda in tilt il Sant’Antonio Abate, nel corso della ripresa si concretizza anche la quarta marcatura per il team locale col pallonetto di Liguori che riesce a depositare nel sacco. Dominio totale per i viola, nel risultato e nella prestazione: nel secondo tempo arriva anche la manita di Di Gilio. Il gruppo di Perrella strappa l’intero bottino agli avversari e resta a meno tre lunghezze dalla capolista. Il prossimo impegno sarà in trasferta contro lo Sporting Club Ercolanese. Per il Sant’Antonio Abate, invece, si concretizza una sconfitta che mette un freno ai risultati utili consecutivi: tuttavia, la brigata di Di Nola avrà l’opportunità di riscattarsi nel prossimo appuntamento di campionato allo Stadio Varone contro il Real Forio, protagonista della vittoria nel match con la Maddalonese.

Il tabellino

Casoria: Capece, Donzetti, Abbruscato, Rinaldi, Battaglia, Terracciano, Di Gilio, Auriemma, Orefice, Liguori, Basso. Allenatore: Perrella

Sant’Antonio Abate: Manno, La Torre, Sorriso, Maravolo, Orlando, Acampora, Comegna, Sibilio, Balzano, Longobardi, Campanile. Allenatore: Di Nola

Arbitro: Sabatino Ambrosino di Nola

Marcatori: Di Gilio (C), Basso (C), Orefice (C), Liguori (C), Di Gilio (C)