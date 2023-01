Eccellenza Campania/Girone A - Il Casoria si prende il big match contro il Napoli United

Spettacolo allo Stadio San Mauro dove il Casoria piega il Napoli United nel big match di giornata. Partita ben giocata e con numerosi spunti, parte forte la formazione ospite che passa in vantaggio dopo appena un minuto con l'inzuccata di Baumwollspinner servito magistralmente da Scognamiglio. Il pareggio dei viola è immediato, Liguori approfitta di una disattenzione difensiva e realizza l'1-1. Ed è ancora Liguori a punire lo United al 9' su respinta corta di Radano. Il Napoli United non ci sta e si proietta in attacco alla ricerca del pari che si concretizza al 25' ancora con Baumwollspinner di testa: il calciatore di Maradona jr. raccoglie la punizione dalla sinistra di Ciranna e insacca. Il 3-2 per i padroni di casa è di Orefice che al 32' intercetta il rinvio corto di Radano, al 38' arriva anche il poker dei locali col calcio di rigore di Basso. Nella ripresa Il Casoria cerca di addormentare la partita, i Leoni si proiettano in area avversaria ma non riescono ad essere incisivi. Il 4-3 dello United al 69' nasce da un traversone in area di Akrapovic che nessuno intercetta ma che si stampa alle spalle di Capece. Gli ospiti spingono in avanti e Carissimi al 73' ci prova dalla distanza, la palla finisce alta sulla traversa. Poco dopo tocca a Gioielli, il suo tiro centrale non impensierisce il portiere dei viola. Il Napoli United è alla ricerca incessante del pareggio anche su calcio piazzato ma dopo sei minuti di recupero la gara si chiude.

Il tabellino

Casoria: Capece, Donzetti, Di Cristofaro, Rinaldi, Battaglia, Terracciano (46' Bravaccini), Di Gilio, Prevete, Orefice (77' Zerlenga), Liguori (85' Monaco), Basso (89' Francese). A disposizione: Caputo, Abruscato, Lucignano, Auriemma, Calise. Allenatore: Perrella

Napoli United. Radano, Langella (46' Fucile), Scognamiglio, Ciranna, Akrapovic, Diakhaby, Baumwollspinner, Giordano (58' Carissimi), Renelus (65' Gioielli), Cittadini (70' Pelliccia), Arario. A disposizione: Sacchettino, Greco, Gentile, Oliva, Barone Lumaga. Allenatore: Maradona

Arbitro: Ambrosino di Torre del Greco

Marcatori: 1' Baumwollspinner (NU), 3' Liguori (C), 9' Liguori (C), 25' Baumwollspinner (NU), 32' Orefice (C), 38' rig. Basso (C), 69' Akrapovic (NU)

Ammoniti: Terracciano (C), Basso (C), Carissimi (NU)