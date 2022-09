Eccellenza Campania/Girone A - Vittoria all'inglese per il Casoria: Monaco e Liguori schiantano la Montecalcio

Si torna a giocare in campionato dopo la lunga estate. Prima giornata del Girone A di Eccellenza, allo Stadio Paolo Borsellino si gioca Casoria-Montecalcio. Entrambe le formazioni, provenienti dal debutto in Coppa Italia di categoria, fanno il loro esordio nella massima competizione regionale. L'obiettivo primario per entrambe è ottenere la permanenza nella divisione al termine della stagione: tuttavia, l'obbligo è quello di iniziare bene alla prima chiamata del torneo. Ad esultare davanti al pubblico di Volla è la compagine viola che si afferma con due marcature. Classico successo definito all'inglese per la truppa di mister Perrella che piega gli avversari e archivia la pratica già nel corso del primo tempo. Le finalizzazioni di Monaco e Liguori spingono i locali sul doppio vantaggio già nella parte iniziale di gara. Nel secondo tempo, accade relativamente nulla in termini di risultato: il punteggio, infatti, non cambia ulteriormente e il Casoria si porta a casa i tre punti. Intoppo per la Montecalcio che avrà l'occasione di riscattarsi nel prossimo turno contro il Real Forio.

Così il direttore generale dei viola, Enzo Correale: "È stata una partita sofferta, venivamo dalla terza gara in sette giorni. Sapevamo di fare una prestazione sofferta, ma i ragazzi hanno risposto bene e hanno vinto meritatamente. La fatica si è fatta sentire, il gruppo si è sacrificato bene e tutti hanno dato il massimo. Siamo soddisfatti". Parola anche al direttore sportivo Luca Lentini: "Abbiamo fatto una partita importante e di carattere, non era facile affrontare la Montecalcio con un'intensità elevata dopo gli impegni degli ultimi giorni. I ragazzi hanno dimostrato grande dedizione e amore per questa maglia. Siamo orgogliosi di loro. I reparti vanno rimodellati, stiamo capendo quale sia la nostra reale dimensione. Qualcosa faremo nei prossimi giorni".