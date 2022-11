Eccellenza Campania/Girone A - Il Casoria batte il Massa Lubrense: doppietta di Orefice e rete di Rinaldi al San Mauro

Tredicesima giornata del Girone A di Eccellenza, allo Stadio San Mauro c’è l’occasione ghiotta e da sfruttare per il Casoria. La squadra di Gaetano Perrella ha la chance di avvicinarsi alla zona alta e tenere il passo delle concorrenti. In una classifica raccolta, però, c’è anche la volontà del Massa Lubrense di Pasquale Aiello di conquistare l’intera posta in palio per allontanarsi dalla zona playout della graduatoria. Partita dello Stadio San Mauro che premia la compagine viola che si afferma, facendo valere il fattore interno: sono tre le reti messe a segno dalla truppa casalinga che spazza via la brigata costiera. Un successo firmato Orefice, solito trascinatore della squadra e ancora protagonista di giornata con una doppietta. L’altra rete, invece, è di Rinaldi. L’attaccante sblocca già al 25’ del primo tempo, mentre per il raddoppio bisogna attendere poco dopo l’ora di gioco e dunque la seconda frazione. A dieci giri dal novantesimo, invece, il centrocampista fissa il tris e definisce il risultato finale sul suolo napoletano. Ottima vittoria per il Casoria che si rilancia in classifica e guarda la zona nobile sempre più vicina malgrado le numerose contendenti. Il Massa Lubrense, dal canto suo, resta al terzultimo posto e in piena griglia playout. Il prossimo appuntamento dei viola sarà sull’ostico campo del Villa Literno, i costieri accoglieranno il Real Forio tra le mura amiche del Cerulli per un vero e proprio scontro salvezza.