Eccellenza Campania/Girone A - Il Casoria va sotto, ma non demorde: tris in rimonta alla Maddalonese

Impegno mattutino allo Stadio San Mauro, il Casoria dell'allenatore Gaetano Perrella ospita la Maddalonese per la quinta giornata del Girone A di Eccellenza. Dopo una prima parte di stagione altalenante, con due vittorie e due sconfitte all'attivo, la compagine viola affronta una squadra con una lunghezza in più in classifica. Davanti al pubblico amico, però, la partenza non è ottimale.

La brigata casertana, infatti, preme sull'acceleratore fin dalle battute iniziali e sblocca il risultato dopo undici giri di lancette. Calcio di rigore assegnato ai granata dal direttore di gara Salvatore D'Auria della sezione di Napoli: sul punto di battuta si presenta lo specialista Guglielmo che sblocca la contesa. I padroni di casa accusano il colpo, ma reagiscono in maniera concreta nella parte centrale della frazione.

In seguito ad un pressing costante, ci pensa Orefice al 27' a trovare il varco vincente per bucare Cerreto e ristabilire la parità al San Mauro. Questa volta sono gli ospiti ad andare in tilt e i locali ne approfittano. Sfruttando anche l'ottimo lavoro sulle corsie, i viola siglano il raddoppio e completano la rimonta alla mezz'ora con Basso. Si chiude così la prima frazione sul rettangolo verde di Via Tenente Formicola.

Nel corso della ripresa, il punteggio cambia soltanto in una circostanza e conferma l'imbattibilità interna degli uomini di Perrella. I casertani non riescono a riprendere la partita e, al 73', Di Gilio scatta sul filo del fuorigioco e fissa il tris. Il parziale, al triplice fischio del signor D'Auria, diventa definitivo: è 3-1 Casoria al San Mauro. Per i viola è già tempo di pensare al prossimo incontro: in programma c'è la sfida sul campo del Sant'Antonio Abate.