Eccellenza Campania/Girone A - Goleada del Casoria: Givova Capri Anacapri schiacciato dal poker viola

Passeggia il Casoria di Gaetano Perrella, al San Mauro arriva una goleada sul Givova Capri Anacapri di Gennaro Monaco. Il divario tecnico è evidente, a confermarlo anche la classifica e gli obiettivi stagionali. Il team viola, messo alle spalle un periodo non esaltante, continua la sua marcia in alto: scavalcato il Pompei al terzo posto, alle spalle dell’Albanova e meno cinque dalla vetta occupata sempre dall’Ischia. Brutto tonfo per la brigata isolana che resta in piena zona playout e distante due punti dal primo posto utile per la salvezza diretta. Buon approccio per gli ospiti al match, con alcune situazioni interessanti, ma sono i padroni di gara a condurre il gioco e a decidere l’intensità del confronto. Tuttavia, servono oltre trenta minuti di gioco al Casoria per sbloccare il punteggio: un colpo di testa di Terracciano, al termine di una manovra insistita, risulta vincente. Il raddoppio arriva all’alba del secondo tempo, con Basso a gonfiare la rete e ad aumentare la distanza con gli avversari nel parziale: si ripete l’azione del vantaggio iniziale e l’attaccante sfrutta la situazione. I viola giocano sul velluto e, dopo un rigore sbagliato, Liguori si fa perdonare con la terza marcatura. Poco dopo il fantasista manda in gol anche Orefice che chiude i giochi col 4-0 definitivo. Il Casoria vince e resta in lotta per le posizioni importanti, il prossimo appuntamento sarà in trasferta sul campo del Massa Lubrense. In casa Givova Capri Anacapri si pensa già alla trentesima giornata: al San Costanzo arriverà il Real Forio, sconfitto al Calise dal Pomigliano nello scontro diretto.