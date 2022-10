Eccellenza Campania/Girone A - Il Casoria sblocca, l'Albanova trova il pari: Tommasini risponde a Liguori

Botta e risposta nel match tra il Casoria e l'Albanova. La nona giornata del Girone A di Eccellenza tra le due formazioni va in archivio con un pareggio. I primi venti minuti sono di chiara marca ospite. De Miranda, Improta e Pontillo mpegnano Marino, ma l'occasione più ghiotta capita sui piedi di Grezio al quarto d'ora. Sull'ennesima respinta di Marino dopo la conclusione di Improta, l'attaccante calcia in tap-in con il destro in area di rigore ma l'estremo difensore del Casoria è ancora provvidenziale. I viola non si fanno mai vedere dalle parti di Gianfagna, ma al 40' conquistano un calcio di rigore per atterramento di Orefice in area: dal dischetto Liguori non sbaglia. Nella ripresa ci prova subito Cestrone al 53' con un gran sinistro all'incrocio, vola il portiere in angolo. Al 67' Corbisiero, entrano in campo da pochi secondi, con una finta di corpo manda a vuoto Lucignano che lo falcia: secondo giallo per il terzino e Casoria in dieci. In superiorità numerica i biancazzurri costruiscono più volte i presupposti per il pareggio, che si materializza al 75': angolo dalla destra di Sparano, Tommasini svetta su tutti ed è 1-1. La squadra di Ciaramella prova a portare a casa l'intera posta, ma il risultato non cambia più.

Il tabellino

Casoria: Marino, Lucignano, De Cristoforo, Rinaldi, Battaglia, Bravaccini, Di Gilio, Prevete (90' Liguori G.), Orefice, Liguori L. (70' Francese), Basso (86' Napolitano). A disposizione: Picardi, Abbruscato, Donzetti, Rigotti, Cannavale, Calise. Allenatore: Perrella

Albanova: Gianfagna, Negro, Sieno (79' Bouraoui), Pontillo, Tommasini, De Miranda, Granato (66' Corbisiero), De Rosa, Grezio, Cestrone (84' Minutella), Improta (66' Sparano). A disposizione: Vivace, Roma, Falco, Damiano, Accietto. Allenatore: Ciaramella

Arbitro: Chirnoaga di Tivoli

Marcatori: 41' rig. Liguori L. (C), 75' Tommasini (A)

Ammoniti: Orefice, Liguori L. (C); Tommasini, De Miranda, Grezio (A)

Espulso: Lucignano (C) al 67'