Il Casoria non si presenta e va verso l'esclusione dall'Eccellenza. L'Afragolese: "Episodi del genere sono una sconfitta per tutti"

Il match in programma, le porte aperte al San Mauro e l’assenza della formazione locale. Una nuova pagina nera per il calcio dilettantistico campano, una vicenda che penalizza una piazza importante come quella di Casoria. La partita in agenda questa mattina, valida per la quarta giornata del campionato di Eccellenza, non si gioca. Nell’impianto di via Tenente Formicola arriva soltanto l’Afragolese di Franco Fabiano, pronta a disputare la gara. I padroni di casa, che vivono un altro periodo di grande difficoltà, non fanno registrare la loro presenza allo stadio e, di conseguenza, l’arbitro - il signor Ciro Riglia di Ercolano - non può far altro che decretare la fine. Vittoria dunque a tavolino per i rossoblu, per i viola la penalizzazione in classifica potrebbe non essere la sentenza più dura da digerire. Con il passare delle ore infatti aumentano le possibilità di un’esclusione dalla competizione, a confermarla anche la decisione di alcuni giocatori di lasciare il club negli ultimi giorni. Da Battaglia a Lepre, passando per Rega, Carannante, De Rosa, Foti, Giordano, Grieco, Salim Ribeiro e Severino: gli atleti infatti si sono svincolati dal sodalizio per ripartire da altre realtà vicine. Così l’Afragolese sui social: “Come da regolamento, dopo aver atteso i canonici 45’, la terna arbitrale ha decretato la non disputa della partita per assenza della squadra locale. Episodi del genere sono una sconfitta per l’intero mondo del calcio e per tutti”.