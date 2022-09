Eccellenza Campania/Girone A - Il Casoria doma l'Acerrana: 2-0 viola al San Mauro

Una lunghezza di distanza in classifica dopo due turni disputati. L'Acerrana è avanti, ma al San Mauro c'è un Casoria deciso e pronto a raccogliere il bottino pieno davanti al pubblico amico. La formazione viola vuole riscattare il passo falso di Pompei e rilanciarsi nel fortino interno, i granata cercano una continuità di risultati con l'obiettivo di infilare il secondo successo nella competizione.

La cronaca si apre con fasi di studio tra le due formazioni, entrambe provano a non regalare spazi agli avversari. Più pericolosa è la brigata di mister Perrella che si porta in avanti già al 12'. È Basso a sbloccare la sfida, ma l'arbitro interviene e annulla per posizione di fuorigioco. La truppa locale resta in proiezione offensiva e va vicino al vantaggio anche al quarto d'ora con una conclusione da fuori area di Liguori che si stampa sul palo. Nella parte centrale della prima frazione resiste l'equilibrio, spezzato soltanto nel finale. I viola vanno in rete al 40', una sfortunata deviazione di Taddeo nel suo specchio vale l'1-0 per i padroni di casa. All'intervallo, Orefice e compagni chiudono avanti grazie all'autogol del calciatore ospite.

Al ritorno in campo, l'Acerrana va a caccia del pareggio: il Casoria non è dello stesso avviso e tiene gli avversari lontani dalla porta difesa da Marino. La ripresa, tuttavia, non si accende e bisogna attendere il 70' per una manovra offensiva, finalizzata dal team di casa. Il tentativo di Basso colpisce il legno, il secondo di giornata per gli uomini di Perrella: sul prosieguo Di Gilio è reattivo e raddoppia. Al San Mauro, l'undici viola gestisce e concede pochissimo agli avversari, il Toro d'altra parte non riesce a tornare in partita ed esce sconfitto 2-0 dalla trasferta. Va in archivio, di conseguenza, la gara valida per la terza giornata del Girone A di Eccellenza.

Il prossimo turno riserverà la partita in esterna per il Casoria che sarà impegnato sul rettangolo verde del Napoli United. Confronto interno per l'Acerrana che attenderà il Real Forio.