Eccellenza Campania/Girone A - L'Audax Cervinara sbanca il Comunale: Ottaviano piegato da un poker

Quinta giornata del campionato di Eccellenza, nel Girone A dello scenario campano spicca il confronto tra Ottaviano e Audax Cervinara. I rossoblù, dopo il pareggio messo in cantiere sul campo della Polisportiva Lioni, accolgono i biancazzurri al Comunale. La sfida è tutt'altro che semplice, il team irpino va a caccia di punti per la zona alta della graduatoria. La squadra locale, dal canto suo, cerca la prima gioia in campionato.

Il match si apre con una fase di studio tra le due formazioni, i minuti sul cronometro vanno via nell'equilibrio generale. Una stabilità spezzata dal guizzo di Coquin attorno alla mezz'ora di gioco. Il francese riceve dalla zona mediana del rettangolo verde da De Marco, si incunea tra le maglie avversarie ed entra in area. Da posizione defilata, il calciatore scarica un destro ad incrociare in rete e festeggia l'esordio con l'Audax Cervinara. L'Ottaviano prova a reagire, ma i ragazzi di Iuliano sono riversati in avanti e otto giri di cronometro più tardi raddoppiano con Palumbo. Il numero 2, dagli sviluppi di un calcio d'angolo, si fa trovare pronto e spinge in porta il cross di Guadagni.

I biancazzurri giocano sulle ali dell'entusiasmo, neanche i tre legni colpiti e la sfortuna fermano la furia in zona avanzata. A ripresa inoltrata, infatti, gli irpini calano il tris con Russolillo: il numero 7, da solo nel cuore dell'area, approfitta dell'assist di Sieno per depositare in rete il pallone con un mancino preciso. I rossoblù vanno in tilt, provano a creare qualche grattacapo alla retroguardia avversaria e a Scolavino. Tuttavia, i tentativi sono vani e le ripartenze degli uomini di Iuliano sono letali. Su un contropiede il reparto arretrato gestisce male la marcatura su Guadagni. Il calciatore si gira in un fazzoletto, supera due difensori e scarica il destro nel sacco.

Si chiude con il punteggio di 0-4 per l'Audax Cervinara che sale al primo posto in classifica nel Girone A. Soltanto due punti conquistati dall'Ottaviano in cinque partite disputate, la situazione ad avvio stagione è tutt'altro che idilliaca.